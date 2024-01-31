Слухи о надвигающемся на Сахалин  сильном циклоне несколько преувеличены. Что с погодой?

Жители юга острова, ещё не до конца оправившиеся от недавнего удара стихии, встревожились от сообщений о приближении очередного снежного циклона. «Советский Сахалин» обратился за комментарием в региональное управление гидрометеослужбы.

Циклон действительно ожидается. Он придёт 1 февраля со стороны Японского моря, его маршрут пролегает над Южными Курилами. Юг Сахалина он заденет лишь краем.

Известно, что этот циклон неглубокий и в пределах области пробудет недолго – в те же сутки покинет их. В связи с прохождением этой атмосферной воронки со второй половины дня 1 февраля в Южно-Курильском и Курильском районах поднимется ветер 25 — 30 метров секунду, а порой возможны и ураганные порывы 33 — 38 метров в секунду. С вечера 1-го и до утра 2-го февраля у охотоморского побережья Итурупа сильное волнение, волны могут достигать высоты 4 метра. В юго-западной части Охотского моря прогнозируется быстрое обледенение судов.

На юге Сахалина ветер будет в пределах 15 – 20 метров в секунду. Местами выпадет умеренный снег до 6 миллиметров. Температура ночью 10 – 15 градусов с минусом, днём минус 9 – 14 градусов.

После прохождения циклона возможны остаточные явления в виде временных осадков, ветреной погоды.

Метеорологи напоминают о лавинной опасности. 1 февраля лавины могут сходить в гористой местности в Холмском, Невельском и Долинском районах. На следующий день лавиноопасно будет в Невельском районе.

Семён РЕЧКИН.