Среда, 31 января, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Слухи о надвигающемся на Сахалин  сильном циклоне несколько преувеличены. Что с погодой?

334

Жители юга острова, ещё не до конца оправившиеся от недавнего удара стихии, встревожились от сообщений о приближении очередного снежного циклона. «Советский Сахалин» обратился за комментарием в региональное управление гидрометеослужбы.

Циклон действительно ожидается. Он придёт 1 февраля со стороны Японского моря,  его маршрут пролегает над Южными Курилами. Юг Сахалина он заденет лишь краем.

Известно, что этот циклон неглубокий и в пределах области пробудет недолго – в те же сутки покинет их. В связи с прохождением этой атмосферной воронки со второй половины дня 1 февраля в Южно-Курильском и Курильском районах поднимется  ветер 25 — 30 метров секунду, а порой возможны и ураганные порывы 33 — 38 метров в секунду. С вечера 1-го и до утра 2-го февраля у охотоморского побережья Итурупа сильное волнение, волны могут достигать высоты 4 метра. В юго-западной части Охотского моря прогнозируется быстрое обледенение судов.

На юге Сахалина ветер будет в пределах 15 – 20 метров в секунду. Местами выпадет умеренный снег до 6 миллиметров. Температура ночью 10 – 15 градусов с минусом, днём минус 9 – 14 градусов.

После прохождения циклона возможны остаточные явления в виде временных осадков, ветреной погоды.

Метеорологи напоминают о лавинной опасности. 1 февраля лавины могут сходить в гористой местности в Холмском, Невельском и Долинском районах. На следующий день  лавиноопасно будет в Невельском районе.

Семён РЕЧКИН.

Предыдущая статья
Расчистка занесённых улиц областного центра после метели двигается вопреки температуре и несознательным автомобилистам
Следующая статья
На Сахалине задержан иностранец за пропаганду терроризма в интернете 
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ