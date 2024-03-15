Суббота, 16 марта, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

На сахалинском «Горном воздухе» проходит чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту

131

В состязаниях принимает участие около сотни спортсменов из двух десятков регионов России, в том числе и из островной области. Горнолыжники и судьи отметили высокий уровень сахалинских трасс и хорошую организацию масштабного события.

– Для нас уже стало доброй традицией проводить в Южно-Сахалинске соревнования международного и всероссийского уровней. Мы искренне рады, что сюда приезжают спортсмены и болельщики, и делаем все для того, чтобы быть центром зимних видов спорта. Сегодня здесь собрались сильнейшие горнолыжники из разных уголков нашей необъятной страны. И мы ждем, что на склонах «Горного воздуха» вы покажете свои лучшие результаты. Такие соревнования – важное событие не только в жизни спортсменов-участников. Это возможность для сахалинцев и гостей острова увидеть зрелищные заезды, поболеть за земляков. А для подрастающей смены горнолыжников – поучиться у профессионалов. Мы продолжим заниматься развитием зимних видов спорта и нашего горнолыжного курорта, чтобы он стал мощной тренировочной базой для наших спортсменов и позволил островному региону растить новых чемпионов. Желаю участникам соревнований удачи, а болельщикам – ярких впечатлений от соревнований! – поприветствовал гостей и участников состязаний губернатор Валерий Лимаренко.

Президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников поблагодарил Сахалин и оргкомитет в лице губернатора за хорошую организацию соревнований и подготовку трасс.

– Хотелось бы отметить, что Сахалин уже является нашим домом. В этом году мы в 11-й раз открываем чемпионат России и надеемся, что традиции горнолыжного спорта в островном регионе сохранятся. Спасибо вам большое от всех горнолыжников! – отметил он, вручив главе области памятную грамоту за большой вклад в развитие горнолыжного спорта.

В течение нескольких дней горнолыжники в возрасте от 16 лет и старше будут состязаться в гигантском слаломе. Старты пройдут на трассе «Спортивной».

Олег Фураев из Алтайского края на Сахалине уже в пятый раз. По его словам, с каждым годом уровень организации соревнований растет.

– Вчера на Кубке России был шестым, а сегодня на первенстве занял второе место. Соревнования проходят здесь ежегодно и каждый раз хорошие условия, но в этом году в особенности. Идеально подготовленный склон – жесткий, не разбивается, нет ледяного покрытия, именно отличный снег. Я вижу, как с каждым годом условия для катаний здесь улучшаются, канатные дороги и подготовка склонов выходят на новый уровень, – отметил Олег.

По результатам первого соревновательного дня чемпионата, победительницей среди женщин стала Виталина Гирина из Московской области. На втором месте – представительница Камчатского края Юлия Плешкова, а замкнула тройку лидеров москвичка Екатерина Ткаченко.

В первенстве среди юниоров медаль высшей пробы завоевал Иван Мизинцев из Санкт-Петербурга, серебро взял Олег Фураев, а бронзу Семен Челмакин из Челябинской области.

По теме:

  1. В Сахалинской области впервые проходит чемпионат России по горнолыжному спорту среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями  
  2. В условиях жесткой конкуренции. На Сахалине завершились чемпионат, первенство и Кубок России по горнолыжному спорту
  3. На Сахалине проходит заключительный этап Чемпионата России по горнолыжному спорту
  4. Впервые в истории чемпионата России по горнолыжному спорту сахалинцы победили в общекомандном зачете
  5. Сахалинец завоевал золото чемпионата России по горнолыжному спорту
  6. Россияне собрали урожай медалей. На Сахалине завершился Континентальный кубок Дальнего Востока по горнолыжному спорту
  7. Теперь – на первенство России
  8. На «Горном воздухе» обустраивают трассы для велосипедистов
  9. Сахалинка взяла бронзу на первом этапе Кубка России по горнолыжному спорту
  10. Сахалин впервые принимает первенство России по сноуборду
Предыдущая статья
15 марта в Сахалинской области на выборах Президента проголосовало 47,05% избирателей
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ