На сахалинском «Горном воздухе» проходит чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту

В состязаниях принимает участие около сотни спортсменов из двух десятков регионов России, в том числе и из островной области. Горнолыжники и судьи отметили высокий уровень сахалинских трасс и хорошую организацию масштабного события.

– Для нас уже стало доброй традицией проводить в Южно-Сахалинске соревнования международного и всероссийского уровней. Мы искренне рады, что сюда приезжают спортсмены и болельщики, и делаем все для того, чтобы быть центром зимних видов спорта. Сегодня здесь собрались сильнейшие горнолыжники из разных уголков нашей необъятной страны. И мы ждем, что на склонах «Горного воздуха» вы покажете свои лучшие результаты. Такие соревнования – важное событие не только в жизни спортсменов-участников. Это возможность для сахалинцев и гостей острова увидеть зрелищные заезды, поболеть за земляков. А для подрастающей смены горнолыжников – поучиться у профессионалов. Мы продолжим заниматься развитием зимних видов спорта и нашего горнолыжного курорта, чтобы он стал мощной тренировочной базой для наших спортсменов и позволил островному региону растить новых чемпионов. Желаю участникам соревнований удачи, а болельщикам – ярких впечатлений от соревнований! – поприветствовал гостей и участников состязаний губернатор Валерий Лимаренко.

Президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников поблагодарил Сахалин и оргкомитет в лице губернатора за хорошую организацию соревнований и подготовку трасс.

– Хотелось бы отметить, что Сахалин уже является нашим домом. В этом году мы в 11-й раз открываем чемпионат России и надеемся, что традиции горнолыжного спорта в островном регионе сохранятся. Спасибо вам большое от всех горнолыжников! – отметил он, вручив главе области памятную грамоту за большой вклад в развитие горнолыжного спорта.

В течение нескольких дней горнолыжники в возрасте от 16 лет и старше будут состязаться в гигантском слаломе. Старты пройдут на трассе «Спортивной».

Олег Фураев из Алтайского края на Сахалине уже в пятый раз. По его словам, с каждым годом уровень организации соревнований растет.

– Вчера на Кубке России был шестым, а сегодня на первенстве занял второе место. Соревнования проходят здесь ежегодно и каждый раз хорошие условия, но в этом году в особенности. Идеально подготовленный склон – жесткий, не разбивается, нет ледяного покрытия, именно отличный снег. Я вижу, как с каждым годом условия для катаний здесь улучшаются, канатные дороги и подготовка склонов выходят на новый уровень, – отметил Олег.

По результатам первого соревновательного дня чемпионата, победительницей среди женщин стала Виталина Гирина из Московской области. На втором месте – представительница Камчатского края Юлия Плешкова, а замкнула тройку лидеров москвичка Екатерина Ткаченко.

В первенстве среди юниоров медаль высшей пробы завоевал Иван Мизинцев из Санкт-Петербурга, серебро взял Олег Фураев, а бронзу Семен Челмакин из Челябинской области.