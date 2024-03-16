Проголосовать на выборах Президента страны — миссия важная и приятная

Все-таки есть своя прелесть в утренней прогулке на родной избирательный участок! Утро 16 марта, второго дня голосования на выборах Президента России, в Южно-Сахалинске выдалось солнечным и в меру прохладным. Ещё не образовались лужи под ногами, и никто ещё не успел испортить безоблачного приподнятого настроения. Да и народу на участке, как выяснилось, было немного, так что обошлось без толкучки.

В прежние времена, помнится, у входа на избирательные участки организовывали продажу свежей выпечки. На сей раз здесь развернулась торговля фруктами.

Процедура выдачи чистых бюллетеней избирателям не претерпела изменений: предъявляешь паспорт, расписываешься в соответствующей ведомости и готово, можно голосовать! Дальше – кабинка с занавеской, авторучка на «пружинке» и галочка в заветной ячейке – как раз напротив фамилии твоего кандидата. Вспомнились опасения знакомой насчет того, что «а вдруг мне дадут неправильную ручку, чтобы потом можно было легко стереть галочку и переставить в другое место»…

Кроме улыбки такие опасения ничего не вызвали, и вот оно подтверждение, в шаговой доступности! На участке нововведение: вместо традиционных урн для голосования в центре помещения установлены два КОИБа. Это чудо современных технологий получило в народе название «электронная урна», а у специалистов — комплекс обработки избирательных бюллетеней». Таких в Южно-Сахалинске пока маловато: на 88 участков – 21 единица.

Разглядываю чудо техники.

Стоящий неподалеку консультант, увидев, что я собрался по привычке сложить бюллетень пополам, предупреждает — этого делать не нужно. Бумажный листок формата А4, на одной стороне которого расположен основной текст с именами кандидатов, а на обратной QR-код, своего рода индивидуальный цифровой паспорт каждого конкретного бюллетеня. Нужно просто отправить его на сканирование в специальную щель. Как это обыкновенно делается на копировальных аппаратах.

Мой бюллетень с моей личной галочкой отправился в утробу умного прибора. Как мне объяснили, в этот момент происходит отнюдь не только сканирование, но и распознавание текста и символов. В дальнейшем полученная информация, прошедшая первичную обработку, по сети отправляется в ЦИК. Такая система абсолютно исключает пресловутый человеческий фактор, за результат можно быть совершенно спокойным.

Прошло совсем немного времени, но стало заметно оживленнее, избиратели активизировались. Если вчера, в первый день голосования, как отмечали наблюдатели, активность проявилось уже в 8 утра, и даже кое-где образовались небольшие заторы, то в субботу процесс вошел в нормальное размеренное русло. У входа встретились две девушки с какими-то ведомостями и ручками в руках. Представились работниками ВЦИОМ и попросили ответить, за кого я проголосовал. Ну что тут ответишь? Уверен, с выбором кандидата я не ошибся!

Тем временем на другом избирательном участке, расположившемся в здании новой коррекционной школы в Луговом, тоже оживление.

— Вы не на выборы случайно? – интересуюсь у проходящей мимо возрастной семейной пары. — А куда ж ещё! Под такую музыку как не пойти, да и настроение отличное! – с улыбкой говорит женщина.

Знакомимся: Надежда Павловна и Сергей Андреевич. — Мы уже своё пожили, и вроде то, что будет происходить дальше, нас уже не касается. Но у нас есть дети и внуки, хочется, чтобы у них все было хорошо. Потому и идём на выборы» — говорят мои новые знакомцы.

Кстати, о голосующих семьях. С первого же дня голосования с чье-то легкой руки запущен флеш-моб: многие семейные пары стали охотно выкладывать в соцсетях свои фотографии с избирательных участков. Южносахалинка Татьяна Фесенко в своем аккаунте ВК разместила замечательное фото, на котором она и ее супруг Виктор с улыбками отправляют заполненные бюллетени в ящики для голосования. Свой пост Татьяна дополнила лаконичным, но содержательным текстом:

«Моя семья всегда голосует. Это важная традиция и гражданский долг, который мы 15 марта исполнили))»

Николай ПИТЕРСКИЙ.

P.S. По данным облизбиркома, 16 марта к 15 часам на выборах Президента Российской Федерации явка составила 57,36% от общего числа избирателей.