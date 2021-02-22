На территории Невельского района сохранится лавинная опасность

23 февраля на лавиноопасных участках Невельского района прогнозируется риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании под снежную лавину: