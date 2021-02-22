Юбилейный чемпионат «Сахалинский лед» участники отметили рекордными уловами

На реке Найбе в Долинском районе прошел юбилейный десятый фестиваль любительской зимней рыбалки. В этом году в состязаниях приняли участие почти тысяча человек- 237 команд не только из облатси, но и из Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Мурманской области и Москвы.

Первыми на старт вышли участники в составе команд – по 4 человека в каждой. Их общая задача – поймать как можно больше наваги, в зачет идет только она и длиной не менее 19 сантиметров – это промысловый размер. На этап выделили полчаса, но позже времени добавили, чтобы шанс пройти в следующий круг состязаний был у большего количества участников.

– Мы участвуем второй год и по традиции наряжаемся в яркие костюмы, в прошлый раз были в образах цыган. Поймали самую большую рыбу и выиграли ценный приз. А вообще участвуем ради удовольствия, думаю, как и все. Ведь это праздник, и вокруг все очень довольны, – рассказала Ирина Горбачева из команды «Бигфиша стародубская».

После взвешивания улова 50 команд прошли во второй этап — «Рыбацкий биатлон». Здесь уже каждый за себя. Участники бурят поочередно 4 лунки, к следующей можно переходить только после того, как вытянул рыбу из первой.

Главный приз – в юбилейных состязаниях это снегоход – разыгрывали именно в этапе «Рыбацкий биатлон» среди мужчин. Победителем стал Вячеслав Астапенко. Среди женщин в этой номинации первенствовала Марина Тен. В общем командном зачете выиграла команда «ПроФиш» с уловом почти в 13 килограммов. Среди женщин здесь первенствовали «Владимировны» с результатом 1,6 килограмма.

Лучшей командой среди людей с ограниченными возможностями здоровья стал «Эдельвейс-1», участники поймали 9,4 килограмма наваги. Представитель этой команды стал и обладателем приза за самую длинную рыбу – 39,3 сантиметра.

Отличительной особенностью нынешних соревнований стал новый этап «Лига чемпионов». За звание сильнейшей боролись 10 команд – победители всех предыдущих чемпионатов «Сахалинский лед». Лучшей стала «Удача» с Михаилом Ханом во главе, мужчина, кстати, был победителем первого «Рыбацкого биатлона», проведенного в 2013 году.

Отдельно отметили самого возрастного участника соревнований, им стал 83-летний Роберт Елагин. А самой колоритной признали команду «Солнышко», её участники украсили мероприятие своими образами.

Всего среди участников распределили 15 призовых мест и 6 денежных призов в 6 номинациях.

Как сообщил пресс-центр регионального правительства, организаторами турнира выступили федеральное агентство по рыболовству, правительство области, ассоциация рыбопромышленных предприятий региона и администрация Долинского района.