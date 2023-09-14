На Восточном экономическом форуме между правительством Сахалинской области и различными организациями подписан ряд соглашений

«Группа ГАЗ» подключается к работе по переводу общественного транспорта Сахалинской области на экологически чистое топливо. Соглашение о сотрудничестве подписали председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и вице-президент по развитию корпоративных продаж управляющей компании «Группа ГАЗ» Николай Одинцов.

Стороны обязались создавать на территории островного региона благоприятные условия для эксплуатации общественного транспорта, использующего альтернативные виды топлива и энергоэффективные технологии.

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Правительство Сахалинской области и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве, цель которого – создать возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан. Документ подписали председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

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ПАО «КамАЗ» примет участие в проекте внедрения экологически чистого транспорта на Сахалине и Курилах. Соглашение подписали губернатор Валерий Лимаренко и заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Андрей Максимов.

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Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее строительство электрических станций и объектов электросетевого хозяйства на Курильских островах, подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

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Правительство Сахалинской области, госкорпорация «Росатом» и Сахалинский государственный университет договорились о сотрудничестве в сфере реализации пилотных водородных проектов и подготовке кадров для перспективной для региона отрасли – водородной энергетики. Трёхстороннее соглашение стало продолжением проекта по созданию Восточного водородного кластера на территории Сахалинской области, которая ориентирована на достижение целей «зелёной» повестки.

Подписи под соглашением поставили заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, президент АО РАОС Евгений Пакерманов и исполняющий обязанности ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.

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Компания «Гидрострой» построит крупный комплекс по переработке рыбы в Корсаковском морском порту. Четырёхстороннее соглашение подписали министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, заместитель генерального директора АО «Гидрострой» по связям с общественностью, корпоративным и социальным проектам Людмила Шапка и генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Николай Запрягаев.

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Губернатор Валерий Лимаренко и председатель совета директоров компании «Шоуненг управление инвестициями» Юй Чжихай подписали соглашение о реализации крупного комплексного проекта в островном регионе. Китайская компания вложит 20 млрд рублей на территории трёх муниципальных образований островного региона. В Тымовском районе инвестор создаст современное лесоперерабатывающее производство. В Александровск-Сахалинском районе будет создан морской универсальный многофункциональный перегрузочный комплекс, а также организована добыча угля. В областном центре появится крупный логистический центр.

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«Российский экологический оператор» подключится к сахалинским проектам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Соглашение подписали губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

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Реализация проекта создания на Сахалине центра ядерной медицины вышла на завершающую стадию. Возможность стопроцентного выявления онкологического процесса появится у сахалинских врачей в следующем году. Такие перспективы связаны с открытием в областном онкологическом диспансере центра ядерной медицины и установкой позитронно-эмиссионного компьютерного томографа. А областной онкодиспансер первым на Дальнем Востоке получил статус «клинического». Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов подписал соглашение с Тихоокеанским государственным медицинским университетом об открытии на базе областного онкодиспансера клинической кафедры.

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Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сферах образования и здравоохранения, охраны окружающей среды, проектирования и инновационной деятельности. Одним из таких проектов станет модернизация железнодорожной инфраструктуры южно-сахалинской агломерации. Это позволит увеличить количество поездов, выходящих на линию «городского экспресса», добившись сокращения интервалов его движения.

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Правительство Сахалинской области и Дальневосточное отделение Российской академии наук заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Валерий Лимаренко и председатель отделения Юрий Кульчин.

Сотрудничество позволит учёным организовать в Сахалинской области серию исследований по направлениям, наиболее значимым для экономики островного региона. В частности, речь идёт о развитии альтернативной энергетики, в том числе водородных технологий, об изучении водных биологических ресурсов, освоении шельфа. Предполагается, что в рамках сотрудничества будет налажена разработка современных научных решений для различных отраслей, в том числе на основе цифровых платформ.

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Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов.

Участники соглашения договорились о совместной реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие островного региона. Речь идёт в том числе о создании и эксплуатации объектов инфраструктуры на условиях концессионных соглашений. Сбер планирует участвовать в них в качестве финансирующей организации. Банк готов проанализировать возможность проектного финансирования и предоставить компаниям-участницам различные продукты.