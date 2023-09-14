Сам себе продюсер

Песне «Сахалин», представленной сегодня в проекте, всего несколько дней от роду. Автор Анатолий Балла посвятил ее 141-му дню рождения областной столицы. Музыкант, написавший до этого немало ремейков и композиций на разные темы (есть даже о Таиланде – «Счастья острова»), наконец-то воспел родной и любимый остров.
– Банальщину не терплю, щепетильно отношусь к написанию текстов, – рассказал Анатолий. – Песни могут не получаться годами, но этот процесс я не форсирую. И приходит день, когда всё сходится и заготовка буквально за полчаса превращается в песню, раскрывается, как цветок.
Без моря в клипе про Сахалин не обойтись. Видеоряд с южно-сахалинским другом музыкантом Юрием Мусаленко (он тоже аккомпанирует мне на гитаре) снимали на каменистом побережье в Охотском. Мы специально выбрали эту натуру. В Охотском у меня бабушка жила, и в нескольких кадрах за моей спиной виднеется край развалившегося пирса. По нему я бегал, когда мне было лет десять. С детства милые места…
У Анатолия Балла немало песен патриотического звучания. Одна из них («Памяти деда») появилась после проводов в последний путь родного человека. В воспоминаниях внука навсегда запечатлелись эпизоды того скорбного летнего дня и то, как несли подушечку с наградами деда, а они блестели на солнце… В 2020 году эта композиция заняла первое место на всероссийском конкурсе авторской песни, и Анатолий Балла стал лауреатом.
Когда началась специальная военная операция, он вместе с Юрием Мусаленко ездил выступать к нашим ребятам на учебные полигоны. Говорит, была бы возможность, поехал и на Донбасс.
Анатолий – участник акции в поддержку военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа. В составе многонациональной команды «Сахалин Zа наших» встречался в южно-сахалинском госпитале с бойцами, которые восстанавливают здоровье после ранений. Пел и играл для них.
С концертами Балла объехал почти весь Сахалин. А начинал гастроли в августе 2013-го с авторской инструментальной музыки. Это были ремиксы на лёгкие и приятные для прослушивания мелодии современных исполнителей. Увлекало Анатолия и песенное творчество. Как-то, перечитывая поэтические сборники сахалинских поэтов Юрия Николаева и Николая Тарасова, отыскал в них стихотворения, которые «попросились» на ноты. Так же было и с одним из малоизвестных поэтических текстов Владимира Высоцкого, написанным за год до роковой черты. Чтобы не нарушить авторское право, сахалинцу пришлось заручиться официальным согласием Никиты Высоцкого, распоряжающегося творческим наследием отца.
Были у Анатолия Балла проекты по работе с детьми и молодёжью, есть ученики. Сам он сожалеет, что его музыкальное образование ограничилось недолгой учёбой в Сахалинском музучилище, а также заочным народным университетом искусств при Московском институте культуры им. Н. К. Крупской. Так что продолжает совершенствоваться в творчестве.
У сахалинца широкий круг общения. Среди представителей искусства это французский певец Рене Делагард, который много гастролирует по России и иногда дуэтом поёт с мировой звездой эстрады Ларой Фабиан. На семиструнке южносахалинца есть автограф Олега Митяева. А после знакомства с гитаристом-виртуозом, аранжировщиком и музыкальным продюсером из Белоруссии Валерием Дедюлей Анатолий записал диск из его композиций в своей обработке и отправил автору. Кстати, от Дедюли передалась Анатолию любовь к испанским мотивам. По душе ему романсы и блюзы.
У Анатолия Балла более полусотни авторских песен, несколько десятков ремиксов, немало кавер-версий. И, как он говорит, «планов громадьё», осуществить которые есть огромное желание.
Людмила Степанец.
Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.
Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.
Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
30 декабря 2022 – «Оставляю сердце маяком в долине»
13 января 2023 – Подарок взрослым и детям
21 января 2023 – «Морская песенка» трех авторов
27 января 2023 – Шагнем за рамки
3 февраля 2023 – Ее сахалинское небо
10 февраля 2023 – Что надежнее, чем якоря?
18 февраля 2023 – Как вишенка на торте
24 февраля 2023 – Прилетай с Большой земли!
3 марта 2023 – Держат детства якоря
10 марта 2023 – Притяжение далекой земли
17 марта 2023 – Шлягер «в десятку»
24 марта 2023 – С музыкой по жизни
1 апреля 2023 – «Между двух морей остров моих друзей»
7 апреля 2023 – За низкими облаками солнце
14 апреля 2023 – Дуэт «Две сестры»
21 апреля 2023 – Ода Сахалину
28 апреля 2023 – «Меж водой и звездами»
4 мая 2023 – Городок на краю морских дорог
11 мая 2023 – «Нам светит любовь, как маяк»
18 мая 2023 – Уезжая, возвращайтесь!
26 мая 2023 – Жемчужина Татарского пролива
1 июня 2023 – Учкудук – Москва – Сахалин
8 июня 2023 – Сюда стоило вернуться
15 июня 2023 – Душа просила лирики
22 июня 2023 – «Пою для вас с душой»
29 июня 2023 – Притяжение далекой земли
7 июля 2023 – Для таланта и лыжа – гитара
13 июля 2023 – Первый сахалинский губернатор Валентин Федоров написал гимн Сахалину
20 июля 2023 – Лирическая, географическая…
27 июля 2023 – Эксклюзив от оперных артистов
3 августа 2023 – «Для хорошего человека»
10 августа 2023 – Даже бременский музыкант отыскался
17 августа 2023 – «Прости-прощай не скажешь Сахалину»
24 августа 2023 – Любовь всей его жизни
31 августа 2023 – Романтики с гитарами
7 сентября 2023 – «Восьмое чудо света»