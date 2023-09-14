Сам себе продюсер

Песне «Сахалин», представленной сегодня в проекте, всего несколько дней от роду. Автор Анатолий Балла посвятил ее 141-му дню рождения областной столицы. Музыкант, написавший до этого немало ремейков и композиций на разные темы (есть даже о Таиланде – «Счастья острова»), наконец-то воспел родной и любимый остров.

– Банальщину не терплю, щепетильно отношусь к написанию текстов, – рассказал Анатолий. – Песни могут не получаться годами, но этот процесс я не форсирую. И приходит день, когда всё сходится и заготовка буквально за полчаса превращается в песню, раскрывается, как цветок.

Без моря в клипе про Сахалин не обойтись. Видео­ряд с южно-сахалинским другом музыкантом Юрием Мусаленко (он тоже аккомпанирует мне на гитаре) снимали на каменистом побережье в Охотском. Мы специально выбрали эту натуру. В Охотском у меня бабушка жила, и в нескольких кадрах за моей спиной виднеется край развалившегося пирса. По нему я бегал, когда мне было лет десять. С детства милые места…

У Анатолия Балла немало песен патриотического звучания. Одна из них («Памяти деда») появилась после проводов в последний путь родного человека. В воспоминаниях внука навсегда запечатлелись эпизоды того скорбного летнего дня и то, как несли подушечку с наградами деда, а они блестели на солнце… В 2020 году эта композиция заняла первое место на всероссийском конкурсе авторской песни, и Анатолий Балла стал лауреатом.

Когда началась специальная военная операция, он вместе с Юрием Мусаленко ездил выступать к нашим ребятам на учебные полигоны. Говорит, была бы возможность, поехал и на Донбасс.

Анатолий – участник акции в поддержку военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа. В составе многонациональной команды «Сахалин Zа наших» встречался в южно-сахалинском госпитале с бойцами, которые восстанавливают здоровье после ранений. Пел и играл для них.

С концертами Балла объехал почти весь Сахалин. А начинал гастроли в августе 2013-го с авторской инструментальной музыки. Это были ремиксы на лёгкие и приятные для прослушивания мелодии современных исполнителей. Увлекало Анатолия и песенное творчество. Как-то, перечитывая поэтические сборники сахалинских поэтов Юрия Николаева и Николая Тарасова, отыскал в них стихотворения, которые «попросились» на ноты. Так же было и с одним из малоизвестных поэтических текстов Владимира Высоцкого, написанным за год до роковой черты. Чтобы не нарушить авторское право, сахалинцу пришлось заручиться официальным согласием Никиты Высоцкого, распоряжающегося творческим наследием отца.

Были у Анатолия Балла проекты по работе с детьми и молодёжью, есть ученики. Сам он сожалеет, что его музыкальное образование ограничилось недолгой учёбой в Сахалинском музучилище, а также заочным народным университетом искусств при Московском институте культуры им. Н. К. Крупской. Так что продолжает совершенствоваться в творчестве.

У сахалинца широкий круг общения. Среди представителей искусства это французский певец Рене Делагард, который много гастролирует по России и иногда дуэтом поёт с мировой звездой эстрады Ларой Фабиан. На семиструнке южносахалинца есть автограф Олега Митяева. А после знакомства с гитаристом-виртуозом, аранжировщиком и музыкальным продюсером из Белоруссии Валерием Дедюлей Анатолий записал диск из его композиций в своей обработке и отправил автору. Кстати, от Дедюли передалась Анатолию любовь к испанским мотивам. По душе ему романсы и блюзы.

У Анатолия Балла более полусотни авторских песен, несколько десятков ремиксов, немало кавер-версий. И, как он говорит, «планов громадьё», осуществить которые есть огромное желание.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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