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Намёк на скорую весну. Потепление на юге Сахалина до плюсовых значений произойдёт раньше обычного

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Фото: dksokol.ru

В начале следующей рабочей недели сахалинцев ждёт погодный сюрприз, об этом рассказали в региональном управлении гидрометеослужбы. С материка, а точнее – из Хабаровского края в наши широты пожалует циклон. В связи с этим на юге Сахалина во вторник и среду 13 и 14 февраля в дневное время столбики термометров будут подниматься до значений плюс 3 и даже плюс 5 градусов. Потеплеет по сравнению с прежними показателями и ночью – будет держаться температура в пределах минус 10 – минус 11 градусов, а местами от 0 до минус 5 градусов.

Эта радость будет недолгой – циклон сместится в Охотское море и зимние холода вернутся. В северных районах во время прохождения циклона выпадут осадки в виде снега, на юге также возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. Рыболовам-любителям, настроенным на ловлю корюшки-зубатки на морском припае, нет причин расстраиваться из-за потепления – лёд так быстро не растает. Другое дело, что ожидается крепкий отжимный ветер, который может оторвать припай. В предстоящую среду порывы могут достигать 15 – 17 метров в секунду. Поэтому важно внимательно следить за предупреждениями по линии МЧС.

Что с погодой на выходные? В субботу и воскресенье существенных изменений по сравнению с пятницей не предвидится, ночью в Южно-Сахалинске ожидается температура в пределах 22 – 24 градусов ниже ноля, днём возможен небольшой снег, температура будет держаться в пределах минус 6 – минус 8 градусов.

Семён РЕЧКИН.

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