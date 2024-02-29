Весна пришла, пуховик принесла! Погода на выходные

Пухляк – так называют лыжники-горнолыжники свежевыпавший снег на своих трассах. В предстоящую субботу этот самый пухляк покроет практически весь юг острова. На Сахалин будет оказывать влияние тихоокеанский циклон. Подробности сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы.

Основная траектория атмосферной воронки проляжет через Приморье, но Сахалин она тоже заденет «крылом». Основные осадки выпадут в ночь на субботу 2 марта – от умеренных (3-6 миллиметров) до сильных (7 – 15 миллиметров). На восточном побережье, в Долинском, Макаровском районах, любимых рыболовами-любителями, возможна слабая метель с ухудшением видимости.

Днём снегопад продолжится, но будет не таким интенсивным. Резкого потепления в этот период не ожидается, значит, не будет и налипания снега на провода ЛЭП и различные инженерные сооружения. В ночное время столбики термометров будут находиться у отметок от -5 до -10 градусов, днём от -2 до -7. В это время на юге острова ожидается ветер в пределах 13 – 18 метров в секунду, в Южно-Сахалинске 7 – 12 метров в секунду.

В воскресенье существенных осадков не будет, заметно похолодает: ночью от -8 до – 13, в долинах до -20 градусов. Днём от -3 до -8 градусов. Примерно такая же погода ожидается и в понедельник. В соседнее Приморье после прохождения циклона нагрянет мощный холодный фронт и принесёт морозы. На Сахалин его влияние не распространится.

Семен РЕЧКИН.