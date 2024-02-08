В дорогу с хорошим настроением. Авиакомпания «Аврора» и аэропорт Южно-Сахалинска повышают уровень сервиса и безопасность полётов

Накануне Дня работника гражданской авиации РФ генеральный директор единой дальневосточной компании «Аврора» Константин Сухоребрик удостоен правительственной награды – медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока».

Полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил немалую роль главы «Авроры» в выполнении поручения Владимира Путина – создать единую дальневосточную авиакомпанию, чтобы наладить бесперебойное транспортное сообщение дальневосточных регионов между собой.

– Сегодня под вашим руководством компания успешно развивается, увеличиваются объёмы перевозок, количество маршрутов. Перемещаться по Дальнему Востоку становится удобнее, – отметил полпред в своём поздравлении Константину Сухоребрику.

Константин Петрович стоял у истоков основания «Авроры», которая под его руководством проделала путь от сахалинской региональной авиакомпании до крупнейшей единой дальневосточной.

В прошлом году в маршрутную карту «Авроры» добавилось семь новых направлений, и теперь маршрутная сеть авиакомпании охватывает все 11 субъектов ДФО.

Пассажиропоток между Южно-Сахалинском и крупнейшими островами Курильской гряды в 2023 году обновил исторический рекорд и составил 91,6 тыс. пассажиров, что на 8% больше, чем в 2022 году. Всего в 2023 году на местных социально значимых маршрутах, субсидируемых из региональных бюджетов Дальнего Востока, было перевезено 185,6 тыс. человек.

«Аврора» возобновила регулярное авиасообщение с Китаем: из Владивостока и Хабаровска – в Пекин и Харбин, из Южно-Сахалинска – в Харбин.

На этих направлениях за год было перевезено 69,2 тыс. пассажиров. Рейсы пользуются высоким спросом у дальневосточников, наличие стыковок с другими рейсами позволяет спланировать дальнейший маршрут не только в другие города Китая, но и в страны АТР – Южную Корею и Японию.

А вообще за прошлый год услугами авиакомпании воспользовались 1348,2 тыс. пассажиров.

В авиакомпании важным достижением считают начало выполнения высокотехнологичной формы техобслуживания (C-check) самолёта Airbus А319. Ранее эту услугу предоставляли в основном иностранные организации.

По словам Константина Сухоребрика, планируется создать собственный парк воздушных судов для магистральных направлений. На VIII Восточном экономическом форуме руководство «Авроры» и производитель самолётов – ПАО «Яковлев» – подписали соглашение о намерениях на поставку 10 самолётов МС-21.

На самолётах авиакомпании запущена обновлённая бортовая система развлечений «Морошка». Мультимедийная платформа полностью разработана и произведена в России, названа в честь яркой северной ягоды, хорошо знакомой жителям Дальнего Востока. Услуга предоставляется бесплатно и предлагает широкий выбор разнообразного контента высокого качества.

Обновляется и новый аэровокзал Южно-Сахалинска. С недавних пор здесь заработала ещё одна зона ожидания и посадки на рейс.

Не за горами весенне-летний период – возрастёт поток пассажиров. Как рассказал заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец, с открытием новой галереи увеличилась производительность и повысилось качество сервиса.

Задействована дополнительная стоянка для воздушных судов, с четырёх до шести возросло количество телетрапов, которые параллельно используются в работе.

Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями появился ещё один амбулифт, который позволяет доставлять людей на борт самолёта, минуя трап.

Ещё одна полезная новинка аэровокзала – тягачи для перевозки багажа.

– Новая спецтехника позволит аэровокзалу сократить сроки обслуживания воздушных судов, а значит, и их стоянки между вылетами. Первые результаты можно отследить по самым крупным рейсам – московским. Время их обслуживания на земле уменьшили до 2 часов ровно, – подчеркнул начальник производства АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.

В ушедшем году воздушная гавань Южно-Сахалинска установила рекорд – пассажиропоток превысил 1,3 млн человек. Пропускная способность нового аэровокзала в Южно-Сахалинске – 5 млн пассажиров в год.

– Наша команда не планирует сбавлять темп, работает над повышением уровня технической оснащённости терминала и комфорта пассажиров, – подчеркнул заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

P. S.

Руководство АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» отметило руководителей и сотрудников ряда подразделений, которые в течение трёх суток вели борьбу с последствиями недавнего мощного циклона. Взлётную полосу и перрон регулярно очищали от снега, не дожидаясь прекращения непогоды.

В первых рядах передовиков, работавших в условиях чрезвычайной ситуации, назвали персонал аэродромной службы (её возглавляет Эдуард Орехов) и колонны аэродромной техники службы спецтранспорта (начальник колонны Владимир Михальчук). Так же достойно преодолевал трудности коллектив службы электросветотехнического обеспечения полётов, который в экстремальных условиях занимался подготовкой и расчисткой светосигнального оборудования, крайне необходимого для безопасной посадки самолётов в сложных метеоусловиях. Руководит этим подразделением Дмитрий Андреев.

Часть сотрудников аэропорта представлена к награждению благодарственными письмами и почётными грамотами генерального директора АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», благодарственными письмами руководителя Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации, а также благодарственными письмами министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.