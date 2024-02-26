Имя ему – зимобор! Портрет сахалинского марта

Пожалуй, основная черта погодного портрета марта – неустойчивость, частая смена «настроений», резкие переходы из крайности в крайность. Как говорится, погода на любителя.

Чего ожидать на этот раз? В региональном управлении гидрометеослужбы март называют пограничным месяцем между зимой и весной. При этом его первая половина больше похожа на зиму, а вторая – на весну.

В первом месяце весны обычное явление, когда днём температура воздуха поднимается до небольших плюсов, а ночью снижается до средних минусов. Как правило, обходится без сильных морозов. На 20-е марта приходится весеннее равноденствие, день и ночь в нашем северном полушарии становятся равными по продолжительности. Замечено, что с этой даты весна активно вступает в свои права.

На карте вероятностного прогноза температурного режима России на продолжающийся отопительный период, опубликованной Росгидрометом, в марте Сахалин и Курилы отмечены светло-розовым тоном, что означает: температура ожидается в пределах среднемноголетней нормы, с возможными отклонениями в плюс до 20 процентов.

При этом норма средней месячной температуры для центральной части Сахалина (на уровне Поронайска) составляет минус 6,8 градуса. В Южно-Сахалинске этот показатель – минус 5,2 градуса.

Март – это как бы первая ступенька на пути от подножия к пику. Так выглядит кривая на графике, отражающем изменения среднемесячной температуры воздуха в течение года. Пик приходится на август (+17,3 градуса), а все предыдущие ступеньки, начиная с апреля (+1,7 градуса) и выше, показывают положительные значения.

Что с осадками? Их месячная сумма в областном центре – 52 миллиметра (в феврале – 38, в апреле – 57 миллиметров). Продолжительность солнечного сияния – 191 час (в феврале – 156, в апреле – 197 часов).

В прошлом году первый весенний циклон нагрянул на юг острова 8 марта, так что мужчинам приходилось проявлять особую заботу о букетах для милых дам, чтобы доставить их в целости и сохранности.

А затем подобная картина повторялась в середине и в конце месяца. Сценарий в целом один: после периода холода вдруг теплело, становилось ветрено, выпадали осадки, в основном смешанные – снег с дождём. Затем вновь холодало. Кстати, этот сценарий в областном центре время от времени действовал уже начиная с середины февраля.

В Южно-Сахалинске за историю метеонаблюдений рекордно тёплым был март 2015 года, когда средняя месячная температура составила минус 0,9 градуса, а рекордно холодным – март 1949 года, минус 10,2 градуса.

На Сахалине 15 марта 2021 года зарегистрирован температурный рекорд – воздух на юге прогрелся днём до плюс 13 градусов. Прежний рекорд был датирован 15 марта 1995 года – плюс 8 градусов.

Семён РЕЧКИН.

К слову

В древности на Руси месяц называли протальником, капельником, грачевником, зимобором, а современное название «март» происходит от древнеримского бога Марса. Март начинает календарную весну или, выражаясь на старинный манер, пролетие.