Нарисовано смолой. В Чехов-центре открылась выставка художника Виктории Ведьмаковой

В Сахалинском Международном театральном центре им. А. П. Чехова открылась персональная выставка прикладного творчества. На ней представлены работы художника-бутафора Чехов-центра Виктории Ведьмаковой, выполненные в технике Resin art (рисование эпоксидной смолой) и Fluid art (рисование жидким акрилом).

Виктория Ведьмакова – коренная сахалинка. Обучение художественному мастерству начала с 6 лет в детской изостудии под руководством Надежды Кройт. Окончила Сахалинский колледж искусств по специальности «Дизайнер». В Чехов-центре работает с 2014 года. В последнее время увлеклась новыми для себя техниками и создает настоящие шедевры. Многие ее работы посвящены морской тематике, их украшают ракушки, камни и песок, собранные на побережьях Сахалина.

– Это для меня очень волнующе – открывать выставку моих работ в родном Чехов-центре. Хочется сказать слова благодарности руководству театра за предоставленную возможность поделиться частичкой своего творчества с сахалинцами. Основную часть картин я создала в период самоизоляции. Так как работа с эпоксидной смолой – очень токсичное занятие, свою мастерскую оборудовала дома на балконе. И все свободное время посвятила освоению новых для себя техник современного искусства. Сейчас творчество для меня, как наркотик. Иногда, думаешь, надоело, сделаю перерыв, отдохну, но уже через пару дней снова приходит вдохновение и хочется сесть за новую работу, – отметила Виктория.

Выставка продолжит свою работу до конца ноября. Она будет доступна посетителям в часы проведения спектаклей Чехов-центра.

Анна СКУДНОВА.