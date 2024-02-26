Вешний день весь год кормит. Найдите время съездить на дачные участки

Впереди мартовские праздники. Найдите время съездить на дачные участки, чтобы пробить тропинки к теплицам. Набросайте в них побольше снега, чтобы почва вдоволь напиталась влагой.

Освободите из сугробов нижние ветки плодовых деревьев. У стволов яблонь, груш, слив притопчите снег и насыпьте вокруг протравленное семя или разбросайте по паре таблеток «Шторм» от грызунов.

Наверняка, в саду из-за тяжёлого снега много поломов кустарников. Такие веточки удалите секатором, замажьте срезы садовым варом. Черенки дома поставьте в воду с добавлением 1 ч. ложки мёда или сахара (в расчёте на стакан воды), так они быстрее окоренятся, и вы обновите посадки.

В специализированные магазины сейчас поступают саженцы, подходящие для сахалинского климата. Старайтесь ежегодно в небольшом количестве приобретать для сада их лучшие сорта.

Для огорода выбирайте продукцию семеноводческих хозяйств «Гавриш», «Русский огород», «Семко», «Ильинична» и других. Много лет они держат марку, считаясь одними из лучших в России.

Приобретая пакетики, интересуйтесь, до какого срока семена сохраняют всхожесть, обработаны ли они питательными минеральными веществами. Впрочем, на это укажут цветные оболочки на семенах.

Позаботьтесь о почве для посадок. Припасённую с осени огородную землю смешайте с универсальной из торговых точек. Для выращивания овощей годится и торфоминеральная смесь. В ней содержатся нитратный и аммиачный азот, фосфор и калий. Если добавлять эту смесь в дерновую почву, рассада теплолюбивых овощных культур приобретёт тёмно-зелёную окраску, даст более мощную корневую систему.

Почвенную смесь для рассады лучше подержать в духовке 30 – 40 минут при температуре 150 – 180 градусов. Если она сухая, увлажните её. После охлаждения смеси внесите минеральные удобрения и добавьте 1 – 2 стакана древесной золы.

Для рассады томатов используйте плоские плошки. С появлением всходов (на 3 – 4 день) приоткройте целлофановые пакеты и поставьте плошки к батареям отопления. С появлением у растений двух настоящих, а не семядольных листочков приступайте к пикировке. Используйте для этой цели горшочки объёмом 250 г и более, заполненные огородной землёй.

В центре делаем углубление и проливаем горячим раствором марганцовки. Пока почва остывает, рыхлим землю в плошке с рассадой и выбираем для пикировки только сильные растения.

Некоторых дачников интересует вопрос, как правильно сформировать тепличный грунт. В оптимальном варианте почва должна состоять из 2 частей перегноя, 1 части земли и 0,5 части песка. Можно приготовить грунт из разных частей перегноя, торфокрошки, дерновой земли. Вместо последней сгодится плодородная огородная почва, на которой росли горох, фасоль, бобы. На ведро смеси добавьте 5 г мочевины, 20 г суперфосфата, 6 г калийной соли и 30 – 40 г извести.

Многие уже посеяли баклажаны. Всходят они долго, поэтому землю в посадочных ящиках присыпьте лёгкой перегнойной почвой на 0,5 – 1 см. Чтобы почва не пересыхала, накройте ящики плёнкой или стеклом. С появлением всходов уберите их и поставьте ящики на подоконник, иначе сеянцы вытянутся. В это время температура в помещении должна быть 10 – 15 градусов, повышают её лишь на 3 – 4-й день. В дальнейшем температура в солнечную погоду должна быть 22 – 25 градусов, в пасмурную – 15 – 18, ночью – 10 – 12 градусов.

В островном климате хороший урожай дают баклажаны таких сортов, как «алмаз», «китайский ранний», «квартет», «сериал». Они созревают за 125 – 130 дней. Плоды таких «синеньких» устойчивы к бактериальным гнилям.

Если вам нужен укрывной материал, приобретайте для грядок агроспан, спанбонд, агрил, агротекс или лутрасил, которые поплотнее. В тепле всходы дружно пойдут в рост.

По возможности запаситесь коллоидной серой. Она работает против растительноядных клещей на ягодниках (кроме крыжовника), цветочных и лекарственных культурах. Избавляет также от килы и чёрной ножки на капусте, от мучнистой росы на овощных, ягодных, цветочных и лекарственных культурах, от парши на яблоне. Для этого 40 г серы растворяют в 10 л воды. Норма расхода раствора – 1 – 2 л на 10 кв. метров.

В борьбе с проволочником и другими вредителями на овощных и цветочных грядках вам поможет «базудин». Запаситесь и этим препаратом. Одной упаковки хватит на 20 – 30 кв. метров посадок.

Валентина Косенкова, агроном.

Наука – земледельцам

Учёные Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства испытывают в условиях островного климата различные культуры и предлагают их островитянам.

Кизильник – кустарник с яркими красными или чёрными несъедобными плодами. Растение декоративное. За красивый внешний вид его приобретают дачники. Им можно украсить сад или создать из кизильника живую изгородь. Растет он медленно и может выращиваться на одном месте до 50 лет. Кусты морозоустойчивые и неприхотливые в уходе. Их можно определить на затенённые участки, при этом они будут смотреться очень эффектно. Но если кустарник посадить на хорошо освещённый солнцем участок, он сможет достичь пика своей декоративности.

Мускари – предвестники весны. У цветов приятный нежный аромат. Их ещё называют мышиный гиацинт или гадючий лук. Посаженный весной мускари красиво зацветает через несколько недель, а растения, прозимовавшие в земле, ещё раньше (в горшках цветут с весны до осени).

Мускари красиво смотрятся группами на лужайке, подходят для оформления бордюров и клумб. Сажать эти луковичные растения можно весной и осенью.

«Дачная амнистия»

Для общего имущества она продлена до 2031 года

Упрощённый порядок регистрации общих построек садоводческого или огородного товарищества теперь применяется до 1 марта 2031 года. Ранее такая возможность предусматривалась только до 1 января 2024 года.

Речь идёт о зданиях и сооружениях, которые относятся к имуществу общего пользования и возведены до 2024 года. Такой закон от 14.02.2024 № 20-ФЗ подписал Владимир Путин.

Продление сроков объясняется тем, что не все садоводческие и огороднические товарищества успели воспользоваться упрощённым порядком из-за отсутствия оформленных прав на земельный участок.

Ранее до 1 марта 2031 года была продлена «дачная амнистия» в отношении жилых или садовых домов. В Госдуму внесен законопроект о распространении её на сараи, бани и другие хозяйственные постройки.