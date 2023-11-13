Дары сахалинских субтропиков

«У всех огурцы, как огурцы, а у меня вон что выросло!» – с едва скрываемой улыбкой хвастается урожаем постоянный эксперт-огородник «Советского Сахалина» Владимир из Южно-Сахалинска.

И демонстрирует полный пакет «огурцов», покрытых мощными шипами. Лукавит, конечно, огородник. Никакие это не огурцы, а самые настоящие кивано, или иначе «рогатые дыни».

Десертные «колючки»

В прошлом году Владимир с супругой Татьяной впервые собрали урожай этих удивительных плодов. Понравилось – решили повторить эксперимент. Несмотря на некоторые погодные причуды минувшего лета, агрессивный африканец чувствовал себя в теплице вполне комфортно и одарил хозяев плодами.

Спелые плоды приобретают буро-рыжую окраску. Сорванные зелёными плоды нужно некоторое время подержать в тепле для дозревания. А дальше всё просто – «огурец» разрезаем вдоль, столовой ложкой выскребаем изумрудную мякоть с зёрнышками, добавляем немного сахара и всё хорошенько перемешиваем. Получается замечательный десерт со вкусом киви, ананаса и других тропических фруктов.

Змея под потолком!

Новинка сезона – лагенария. Эта травянистая лиана со множеством плодов разнообразной формы интересна прежде всего любителям оригинального ландшафтного дизайна. Именно благодаря своим плодам. Представьте, как необычно смотрится беседка, арка или просто стена постройки, увешанная длинными зелёными колбасами!

В нашем случае у огородников вышла небольшая осечка: они посадили лагенарию в открытом грунте. Растения развивались благополучно, пока стояло летнее тепло. Лианы обвили стену бани, приступили к цветению. Интересно, что цветут они в тёмное время суток. А дальше, с приближением осенних холодов, началось увядание. Впрочем, несколько плодов удалось получить. Один из них принял форму змеи, свившейся в клубок.

А ещё бывают лагенарии в форме кувшинов и даже гусей. Некоторые мастера-рукодельники изготавливают из них сувенирные сосуды. Лагенарию можно употреблять в пищу, пока плоды молоденькие. Позже они покрываются жёсткой оболочкой.

Бахча на огороде

Ну не подходит Сахалин для выращивания дынь и арбузов! Климат не тот, почвы не те и солнца недостаточно! Это расхожее мнение благодаря усилиям современных генетиков-селекционеров, похоже, становится несостоятельным.

Некоторые сорта дынь и арбузов вполне можно вырастить в тепличных условиях. Вот примеры, полюбуйтесь. Небольшие арбузики сорта «мой медок» из серии «семена Азии».

Небольшие дыньки сорта «хоней» южнокорейской селекции также получились вполне себе пригодными к употреблению, у них классический дынный аромат и сладковатый вкус. Тёплого времени вполне хватило для их созревания в тепличных условиях.

Впрочем, некоторые сахалинские огородники умудряются выращивать эти теплолюбивые культуры и в открытом грунте. Но для этого, конечно, нужно позаботиться о создании благоприятных условий – выбрать тёплое местечко где-нибудь с южной стороны, использовать укрывные материалы типа акрила.

Семён РЕЧКИН.

Практикум садовода

Колыбельная для роз…

Перед зимовкой стволикам плетистых роз придайте горизонтальное положение. Толстые стволики пригибайте постепенно, каждый раз всё ниже и ниже. Укладывайте кустики на доски или пенопласт. Можно использовать дуги с укрытием. В этом случае воздушная прослойка защитит розовый куст от мороза и не позволит ему выпревать от избытка влаги.

Розы выдерживают температуры до минус 10 градусов. Чтобы кустарник лучше подготовился к периоду покоя, две недели он должен находиться при дневной температуре от +2 до +5 градусов. Укрывают розы при температуре около нуля. Поверх дуг прикрывают плотным спанбондом или его аналогом. Лучше брать широкий материал, чтобы прижать его к почве. Поверх нетканого полотна уложите материал, не пропускающий воду (рубероид, толстый картон, лутрасил или еловый лапник). Плёнку не применяйте.

Отдельно стоящие кустики роз можно накрыть деревянными ящиками, поверх которых будет плёнка с отверстиями для воздуха. Свисающие на землю края плёнки надо присыпать почвой, но только не опавшей листвой, она начнёт гнить. Сухую листву можно набросать только поверх укрытия, чтобы она не соприкасалась с ветками роз.

… и тюльпанов

Тюльпаны сажать осенью предпочтительнее. Оптимальной для посадки считается дневная температура воздуха около плюс 10 градусов. Если морозы наступили и луковички не успели окорениться, замульчируйте посадки сухой листвой, торфом или компостом, укройте лапником, это защитит тюльпаны от низких температур.

В кислую почву внесите доломитовую муку или древесную золу. Если почва тяжёлая, потребуются песок или перепревшие опилки.

Перед самой посадкой удобрите почву минеральным комплексом с большим содержанием фтора и калия. Отбракуйте больные луковички, они должны быть абсолютно здоровыми с защитными чешуйками золотисто-коричневого цвета. На донце должны просматриваться бугорки корней.

Перед посадкой луковички тюльпанов на 30 – 40 минут замочите в фитоспорине или тёмно-розовом растворе марганцовки. Расстояние от донца луковички до поверхности почвы на лёгких грунтах должно составлять три высоты луковицы, а на тяжёлых грунтах – две высоты. Детки тюльпанов сажайте на глубину около 8 см, только не вдавливайте луковицы в почву, чтобы не повредить корневой валик.

Наука – земледельцам

Сахалинскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства в этом году исполнилось 90 лет. Он продолжает сортоиспытательные работы по многим направлениям, чтобы предложить населению и предприятиям лучшие овощные, плодово-ягодные, декоративные культуры, адаптированные к островному климату.

Из цветущих кустарников учёные рекомендуют использовать в озеленении, в частности, такие сорта сирени обыкновенной.

«Красная москва»

Это декоративный кустарник с раскидистой кроной высотой до 4 метров. Его отличают высокая зимостойкость, неприхотливость в выращивании. Сирень этого сорта любит солнечные места, плодородные почвы вдали от залегания грунтовых вод. Цветёт в мае, раскрывая нежные фиолетово-пурпурные бутоны.

«Сенсация»

У этого раскидистого кустарника, достигающего высоты в 2,5 м, бутоны пурпурного окраса, а округлые цветы пурпурно-красного цвета. По краям лепестков видна серебристо-белая широкая кайма. Сорт устойчив к морозу и осадкам. Неприхотлив в уходе, обладает очень приятным ароматом.

«Небо Москвы»

Чрезвычайно необычное растение сирень-хамелеон. Бутоны махровые, пурпурные; полураспустившиеся цветки – густо-лиловые с пурпурным оттенком по краям, а распустившиеся – голубовато-лиловые. Очень красиво и эффектно выглядит куст этого сорта в начале цветения, когда в гроздьях присутствуют все три оттенка. Сам куст компактный, невысокий, в среднем, цветёт 14 дней. Сорт устойчив к морозам и засухе. Практически не страдает от вредителей и болезней.

«Милосердие»

Раскидистый куст этого сорта высотой 2 – 3 метра даёт множество разветвлённых побегов. Бутоны у него розово-лиловые, чуть зеленоватые. Цветки махровые, крупные (2,8 см), округлой формы с открытым центром и приятным ароматом. Лепестки внутри молочного и светло-розового цвета, снаружи тёмно-розовые. Морозостойкость этой сирени до – 32 градусов. Предпочитает плодородные почвы без близкого залегания грунтовых вод.