Никто не хотел уступать. ФК «Сахалин» в напряженной борьбе победил лидера группы

15 октября на Южно-Сахалинском стадионе «Спартак» состоялся матч первенства России по футболу во второй лиге в группе 3. ФК «Сахалин» принимал лидера турнира «Калугу» из одноименного города. Островная дружина смогла огорчить гостей, добившись победы со счетом 1:0.

К этому поединку сахалинская команда подошла, деликатно выражаясь, с очень скромными спортивными показателями. В последних шести поединках наши пять матчей проиграли, пропустили девять мячей и только один раз поразили «рамку» соперника. Один поединок завершили мирным исходом – 0:0. Как следствие, имея в своем активе 13 очков, в турнирной таблице «Сахалин» расположился на тринадцатом месте.

Что касается гостей из Калуги, клуб в 12 матчах набрал 29 очков. Только однажды в этом сезоне калужане испытали горечь поражения. Два матча завершили мирным исходом и девять раз праздновали викторию.

Будем откровенны, большинство сахалинских болельщиков не питали больших надежд на успех своей команды в этой встрече. Да и первые минуты матча показали, что гости приехали на Сахалин, чтобы пополнить свою спортивную копилку очередными тремя очками. «Калуга» с первых минут уверенно расположилась на половине хозяев. Островитян напрягало постоянное давление лидера, если получалось из-под него выйти — сразу следовала быстрая контратака. Однако, едва перейдя на половину поля гостей, наша команда сталкивались с отлично игравшими в обороне калужанами. Защитники не позволяли создать даже полумомент для взятия своих ворот. Голкипер «Калуги», откровенно говоря, скучал. Только на 16-й минуте встречи островитяне смогли нанести первый удар в створ ворот гостей.

Находившимся на трибунах болельщикам игра нравилась. На поле было много силовой борьбы на грани фола. Соперники бились за каждый мяч довольно жестко, при этом откровенно грубой игры не было. Несмотря на то, что гости диктовали свои условия игры, за 45 минут первого тайма они заработали право на два угловых удара и только одну атаку завершили ударом в створ ворот. При этом наша команда смогла нанести четыре удара в створ ворот соперника.

На исходе тайма калужане провели быструю атаку по левому краю. Островная защита упустила нападающего Дмитрия Вебера, который остался один в штрафной площади и, получив мяч в семи метрах от ворот, сильным ударом отправил его в правый нижний угол от вратаря. Руслан Юнусов сыграл выше всяких похвал.

После перерыва рисунок игры не изменился. «Калуга» продолжала плести сети атак у наших ворот, но дело до решающего удара не доходило. Защита «Сахалина» с трудом, но все же разгадывала футбольные ребусы гостей и ликвидировала опасные моменты.

Первый тревожный звоночек для гостей прозвучал на 48-й минуте. Островитяне провели быструю атаку по правому краю, но голкипер калужан Павел Ковалев спас команду от неприятностей. Спустя три минуты очередная быстрая атака «Сахалина» по левому краю застала врасплох защиту гостей, и Валерий Альшанский открывает счет — 1:0.

Надо отдать должное лидеру первенства, команда недолго находилась в нокдауне. Едва начав с центра поля, калужане перешли на половину островитян. Порой наша защита работала просто на отбой мяча. Как следствие, гости получали право на угловые. Стандарт — это качество доставки. Более того, незаметные, но важные действия футболистов атакующей группы в штрафной. Дело не только в том, кто подает и замыкает, а иногда и сбрасывает. Важно, кто кого блокирует. И здесь все игроки «Сахалина» сыграли на отлично. Опасных моментов у ворот хозяев поля гости создали предостаточно, но забить так и не смог.

Концовка встречи получилась очень валидольной не только для «Сахалина» и его болельщиков, но и для «Калуги». Так, за пару минут до финального свистка очередной опасный момент у наших ворот едва не перешел в массовую потасовку, настолько одни хотели удержать победный счет, а другие уйти от поражения.

Подводя итоги матча, смело можно сказать, что обе команды подарили болельщикам отличный футбольный спектакль. Самое же главное для островной торсиды — команда прервала серию неудач и, надеемся, сможет выйти из затянувшегося кризиса.

Игорь КАРПУК.

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