Трасса Южно-Сахалинск – Оха обновилась еще на 17 километрах

На двух участках трассы Южно-Сахалинск – Оха общей протяженностью 17 километров завершился капитальный ремонт. Современная асфальтовая дорога связала Смирныховский и Тымовский районы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Движение по обновленным участкам открыли министр транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Спиченко и заместитель директора подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» Артем Милечин.

– Сегодня запускается новый участок строящейся дороги А-393 от Южно-Сахалинска до Охи. Это большое событие для всех островитян. Отдельно хочется поздравить жителей Смирныховского и Тымовского районов – теперь добраться до населенных пунктов можно быстрее, с комфортом. Улучшение транспортной доступности – ключевая задача, которую перед нами поставил губернатор Валерий Лимаренко. И мы видим, что наша главная трасса постоянно развивается, модернизируется ее инфраструктура, проводятся работы по благоустройству, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Для проведении капитального ремонта применялась специальная машина – ресайклер. С её помощью дорогу укрепили, увеличив потенциальный срок службы полотна. Объем работ выполнен значительный. На участках взамен старых железобетонных труб положены 17 новых водопропускных металлических гофрированных, смонтировано более 7 километров барьерного ограждения.

Как уже сообщалось, в 2019 году губернатор Валерий Лимаренко обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением перевести региональную автодорогу от Южно-Сахалинска до Охи, которая соединяет 7 муниципалитетов и более 50 поселений с областным центром, в федеральную собственность. И в 2021 году объект получил статус федерального значения. С тех пор приведено в нормативное состояние 136 км трассы.

По словам заместителя директора ФКУ ДСД «Дальний Восток» Артема Милечина, полностью устроить твердое покрытие на трассе планируется в 2025 году.