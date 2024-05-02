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В Аниве и Новотроицком построят очистные сооружения

В Новотроицком началось строительство очистных сооружений.

Их мощность составит семь тысяч кубометров в сутки. Новые очистные предусмотренной мощности три тысячи кубометров в сутки появятся и в самой Аниве. Существующие сооружения с устаревшим оборудованием не соответствуют современным требованиям к очистке стоков.

Очистных сооружения в Анивском районе появится благодаря концессионному соглашению, подписанному в декабре 2023 года Правительством Сахалинской области, администрацией Анивского района и группой компаний Росводоканал.

5,3 млрд рублей выделит госкорпорация ВЭБ.РФ – первые средства кредитного соглашения направят на финансирование проекта уже в мае.

Анивская концессия по модернизации коммунальной инфраструктуры – вторая на Сахалине. Первой предусмотрено создание, содержание и модернизация систем водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске.
Кроме новых очистных в Новотроицком будут возведены канализационно-насосные станции, напорные канализационные коллекторы от жилого комплекса «Зеленая Планета» до Новотроицкого протяженностью больше 650 метров. И самотечный коллектор протяженностью больше трех километров от Троицкого до «Зеленой Планеты».

Возведение очистных сооружений в Аниве планируется закончить в 2025 году, в Новотроицком – до конца 2027 года,сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Модернизация очистных сооружений в Анивском районе, предусмотренная концессионным соглашением, позволит довести до экологических нормативов сброс сточных вод и создаст дополнительные мощности для подключения новых абонентов – промышленных предприятий, социальных объектов и жилых домов, – уверен генеральный директор сахалинского предприятия Росводоканала Алексей Смоленский.

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