Новый год – в новых стенах. В высотку переселят более 200 семей из аварийных домов

Будущие новоселы осмотрели свои квартиры в 17-этажном доме по улице Поповича, 18 в областном центре. Вместе с жильцами в приемке жилья в высотном здании, возведение которого близится к завершению, приняла участие Татьяна Стаценко, и. о. министра строительства области.

– Осмотр квартир жильцами – очень хорошая практика, которую мы применяем во всех районах, – отметила она. – Люди указывают строителям на недочеты, их устраняют и только после этого вручают ключи. Кстати, Сахалинская область стала первым регионом Дальнего Востока, который начал применять эту практику. Теперь с нас берут пример другие субъекты федерального округа.

Всего в новом доме 207 квартир. Их сдают «под ключ». Переселенцы из аварийного фонда получат качественное жилье с современной сантехникой и системой отопления. На кухнях установят электроплиты. Предусмотрен лифт и подземная парковка.

– Мы этот дом возводили чуть больше года. Учитывая высотность здания и непростой климат – это очень высокая скорость, – отметил один из строителей.

Сейчас рабочие выполняют внутреннюю отделку помещений, устанавливают сантехнику и электроприборы. Скоро завершится подведение инженерных сетей, сообщила пресс-служба правительства области.

– Остались мелочи – где-то розетку поставить, где-то – выключатель. Работы полностью закончены в двух подъездах из трех. В некоторых помещениях уже убираемся, – рассказал начальник участка строительной компании Сергей Адамов. – У нас задача, чтобы люди встречали Новый год уже в новостройке. Хотим сделать им двойной праздник.

В числе будущих обладателей современных квартир – Татьяна Кутало, которая впервые побывала в новом доме две недели назад. Тогда из-за состояния здоровья мужа ее не устроило слишком высокое расположение жилья. Сахалинке пошли навстречу и вместо квартиры на 16-м этаже предложили точно такую же на втором.

– Хочу поблагодарить за понимание и хорошее отношение ко мне. Что касается квартиры – она оставляет самые приятные эмоции. Все чисто и аккуратно, розетки на месте. Будут, конечно, доработки – установят кухонную плиту и раковину, – поделилась Татьяна Кутало. – Сейчас я живу в деревянной двухэтажке неподалеку.

Что особенно порадовало – дали на 7 квадратных метров больше, чем в старой квартире. Здорово, что именно здесь построили дом. В этом районе я прожила всю жизнь. Рядом – парк и работа.

Отметим, Сахалинская область первой в стране завершает программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Следующий шаг – полностью закрыть проблему за пять лет. Это будет сделано при федеральной поддержке. Островной регион стал пилотным в реализации новой федеральной программы переселения из аварийного жилья.

Виктор МАЛЫШЕВ.

Фото: https://yuzhno-sakh.ru/