Новый объект. В Макаровском районе планируется построить порт

ООО «Многофункциональный грузовой район» планирует возвести объект в центральной части Сахалина. На предприятии будет создано свыше 300 рабочих мест.

– Проект концессионного соглашения сейчас проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти. Он уже одобрен министерством финансов РФ, завершается согласование проекта с минэкономразвития России, – рассказал исполнительный директор ООО «Многофункциональный грузовой район» Роман Белоусов. – В декабре этого года планируется подписание концессионного соглашения. Оно предусматривает выделение около 4 миллиардов рублей из федерального бюджета на создание инфраструктуры.

Многофункциональный грузовой порт расположится на границе Макаровского и Поронайского районов. Начать его строительство рассчитывают в 2022 году. Планируется возведение угольного, нефтяного, газового и бункеровочного терминалов, а также базы снабжения, сообщила пресс-служба областного правительства.

– Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы диверсифицировать экономику области, снизить зависимость от нефтегазового сектора. Строительство порта в Макаровском районе будет иметь большое значение. Это стратегический для нас проект. Он позволит значительно увеличить грузооборот в регионе и будет задействован в доставке СПГ на Курилы. Мы также получим большой экономический и социальный эффект благодаря созданию рабочих мест, дополнительным поступлениям в бюджет и увеличению инвестиций в основной капитал, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

На его встрече с руководством ООО «Многофункциональный грузовой район» обсуждались сроки и особенности реализации проекта. В частности, отмечено, что в порту будут использованы современные технологические решения. Они обеспечат высокий уровень экологической безопасности для окружающей среды.

Виктор ПРОХОРОВ.