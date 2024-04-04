В ходе рабочей поездки в Александровск-Сахалинский район глава региона Валерий Лимаренко проинспектировал ход строительства и ремонта социальных объектов. Побывал он, в частности, на возведении универсального спортивного комплекса.

Жители города давно ждут его открытия, но из-за недобросовестного подрядчика сроки строительства неоднократно срывались. Контракт с ним расторгли, в проект внесли корректировки, и в апреле этого года после конкурса определился победитель на завершение строительства данного объекта. Сдать долгожданный спорткомплекс должны до конца 2024-го.

Губернатор потребовал от регионального минстроя и районной администрации тщательно контролировать ход строительных работ, сообщила пресс-служба правительства области.

– Понятно, что первый подрядчик был плохим. Но не нужно снимать ответственность с администрации муниципального образования, которая допустила брак в работе. Считаю, раскаяние должно быть деятельным. Мэру городского округа до завершения возведения комплекса необходимо еженедельно проводить планёрки на строительной площадке. Это нормальная практика, я сам так делаю на строительстве кампуса СахалинТех, на возведение которого я просил у президента деньги, а значит, отвечаю за него. Если смотреть за работой из окна кабинета, то никакой стройки не будет, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Универсальный спортивный комплекс будет состоять из нескольких блоков. В одном разместятся залы для игровых видов спорта: мини-футбола, волейбола и баскетбола. Отдельно оборудуют большой тренажёрный зал и помещение для единоборств. В здании предусмотрены раздевалки, душевые, комнаты для тренеров и персонала. Комплекс сможет принять более 200 человек в сутки.