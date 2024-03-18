Для особых пациентов. В Корсакове завершается строительство отделения паллиативной помощи

К 1 июня должен быть сдан современный корпус, где будут получать помощь пациенты с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Ход работ на объекте проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко.

Строительство ведётся с апреля 2023 года в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения», которая была запущена ранее по инициативе Президента России Владимира Путина. Двухэтажное здание общей площадью 3,4 тыс. квадратных метров находится в высокой степени готовности. Сейчас на площадке идёт внутренняя отделка помещений, прокладка кабелей, монтаж охранной и пожарной сигнализаций, установки дверей и окон. Благоустройство территории начнётся с наступлением тепла.

– Здесь предусмотрена кислородная станция, которая будет вырабатывать кислород, а также резервный тепловой узел, собственная подстанция. Отделение может работать автономно, не опасаясь никаких аварийных ситуаций. С 15 апреля мы планируем начать покабинетный приём, для этого всё оборудование есть. А к июню все работы будут завершены в полном объёме, – доложил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов. – На встречах родные пациентов с тяжёлыми заболеваниями не раз обращались ко мне с просьбой расширить возможности для оказания паллиативной помощи, – отметил Валерий Лимаренко. – В новом современном отделении будет всё необходимое оборудование для качественного оказания медицинской помощи, но самое главное – внимание и забота медицинских работников. Перед ними стоит задача обеспечить круглосуточный уход, а также социальную, психологическую и духовную поддержку пациента и его близких.

В современном здании смогут разместить до 30 пациентов в одно- и двухместных палатах. В палатах предусмотрены удобные кровати, душ и туалет, а также надувные ванны для мытья лежачих пациентов.

На первом этаже разместят приёмное отделение, смотровую, боксы для пациентов с подозрением на различные инфекции, комнату для посетителей и помещения для персонала. На втором этаже – палаты, в том числе интенсивной терапии, сестринский пост, процедурные, перевязочная.

В новом корпусе особое внимание уделено безбарьерной среде. Для пациентов будут доступны три лифта. Кроме того, до паллиативного отделения от улицы Окружной приведут в порядок дорогу, обустроят пешеходные дорожки, тротуары, предусмотрено озеленение территории. Учтены все требования для маломобильных групп жителей, сообщила пресс-служба правительства области.