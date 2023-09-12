Ограничили в свободе за поддельный диплом. Охинская Фемида наконец-то вынесла приговор по необычному для Сахалина уголовному делу

Оно касается использования поддельного диплома о высшем образовании муниципальным чиновником, бывшим вице-мэром Охи Елизаветой Андреевой. Раньше подобных преступлений (они прописаны в статье 327 Уголовного Кодекса РФ) у нас не то что не было, просто до суда они не доходили.

Андреевой следствие предъявило обвинение по пяти пунктам ч.3 статьи 327. Судебный вердикт – полтора года ограничения свободы. Это, говоря простыми словами, не колония и не домашний арест, а мера помягче – осужденной нельзя будет, в частности, просто так выезжать за пределы своего населенного пункта, менять место жительства и пр.

Как пояснили в пресс-службе областного суда, приговор еще не вступил в законную силу, как защита, так и обвинение могут его обжаловать.

Сама Елизавета Андреева использовала на муниципальной службе поддельный диплом юриста дважды. Вначале – в администрации Южно-Курильского района, куда пришла примерно пять лет назад. Потом, в ноябре 2021 года – в мэрии Охи. Там у кадровиков возникли сомнения в подлинности документа о высшем образовании. Это подтвердила проверка. Оказалось, что никакого юридического образования чиновница не имеет. Последовало увольнение и возбуждение уголовного дела.

В Охинский суд оно поступило в ноябре 2022 года, по существу его рассмотрение назначили на 12 января года нынешнего… и на этом все застопорилось. Согласно данным сайта городского суда Охи, процесс откладывали 17 раз в основном по неявке свидетелей. 28 августа рассмотрение дела перенесли уже из-за болезни подсудимой, на следующий день это повторилось вновь, а буквально в последний день августа суд удалился в совещательную комнату. А в первый осенний день был объявлен приговор.

Евгений Аверин

Справка

Ограничение свободы обязывает без согласия специализированного надзорного органа не уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории муниципального образования, не выезжать за его пределы, не посещать массовые мероприятия и не участвовать в них, не изменять место жительства, работы, учебы.

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