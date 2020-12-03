Опять браконьеры

В акватории Татарского пролива пограничники задержали браконьеров. Группа лиц вела незаконный вылов краба. Путем траления был обнаружен порядок с крабовыми ловушками, в которых находились живые особи краба.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления, при задержании у граждан изъято около 400 особей живого краба разных видов. Весь «улов» возвращен в естественную среду обитания.

Сумма предотвращенного ущерба составила свыше 2 миллионов рублей.

Кроме того, оперативно следственная группа обнаружила цех, где находились рефрижераторы с замороженной продукцией и оборудование. Здесь в антисанитарных условиях краб перерабатывали и упаковывали для отправки в другие регионы страны.

По факту незаконной добычи краба проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Ирина Новикова.