Островные горнолыжники стали победителями командных соревнований Кубка России

На Камчатке состоялся финал Кубка России по горнолыжному спорту в командных соревнованиях.

Первое место заняла сборная Камчатского края, доказавшая, что дома и трасса помогает. В большом финале камчадалы опередили горнолыжников из Краснодарского края.

В малом финале островная команда была быстрее спортсменов из Алтайского края. Бронзовыми призерами финала Кубка России стали Рината и Артем Кашинцевы, Дмитрий Пышкин и Анна Шухова, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

— Также сегодня определились победители общего зачета командных соревнований Кубка России сезона 2023 — 2024 года. Первое место заняла сборная Сахалинской области, на втором месте – сборная Камчатского края, на третьей строчке – команда Ленинградской области, — резюмировали организаторы.

Сахалинский боксер завоевал золото первенства Дальнего Востока

Сахалинец Егор Степкин из Поронайска занял первое место в первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу. Егор выступал в весовой категории до 75 кг. Островитянин в мастерстве оказался на голову выше своих соперников, одолев по ходу соревнований двух представителей Приморского края и одного читинского боксёра. Тренируется золотой медалист под руководством тренера Дмитрия Парфёнова.

Победа в первенстве гарантировала Егору Степкину участие в первенстве России по боксу в Самаре. Также он добыл путевки на международные игры «Дети Азии» и всероссийские соревнования «Спартакиада школьников».

Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 2008 — 2009 годов рождения прошло в Чите. Участие в состязаниях приняли 170 боксёров.

Сахалинские борцы вольного стиля завоевали четыре чемпионских пояса и девять медалей на соревнованиях во Владивостоке

Массовый детский турнир по вольной борьбе «Кубок FESCO» прошел во Владивостоке. Двухдневные соревнования собрали около 350 школьников из регионов Дальнего Востока и Сибири.

Островной регион представляли воспитанники спортивной школы Невельска (тренер Казбек Моргоев) и спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска (тренеры Насим Ганиев и Александр Шеварев). Они боролись в двух возрастных группах (2011 — 2012 и 2013 — 2014 г. р.).

— В старшей возрастной группе у нас три победителя. Это Суннатулло Одилов (весовая категория до 35 кг), Станислав Политико (до 58 кг), Нурулло Лутфуллоев (до 78 кг). Серебряным призером стал Гасан Фахритдинов (до 54 кг), бронзовыми – Денис Бондаренко (до 62 кг) и Артем Серээрдар (до 68 кг), — рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

В младшей возрастной группе со всеми соперниками в весе до 52 кг расправился Александр Дзех. Он – победитель!

С бронзовыми наградами возвратились домой Ибрагим Ибрагимов (до 27 кг) и Абдулазиз Хамитов (до 32 кг).

Станислав Политико – воспитанник спортивной школы Невельска, остальные спортсмены тренируются в спортшколе олимпийского резерва по греко-римской борьбе.

— Победителям были вручены красивые чемпионские пояса, грамоты, медали и ценные подарки, — подвел итог соревнований Александр Ваулин.

Слоупстайл завершил первенство России по сноуборду на Сахалине

В Южно-Сахалинске прошли финальные дисциплины первенства России по сноуборду.

Спортсмены определили сильнейших в биг-эйре и слоупстайле. Соревнования прошли на горе Парковой (Городухе).

В течение недели звание сильнейших в пяти дисциплинах оспаривали спортсмены из 23 регионов России.

По итогам биг-эйра победителями стали москвичка Каталина Секеч и Павел Разинов, представляющий Мурманскую область. Вторые места заняли Арина Якупова и Алексей Ленчевский. Тройки лидеров замкнули Варвара Смирнова и Всеволод Баженов. Все четверо – спортсмены из Москвы.

В слоупстайле золотые награды заработали Софья Афанасьева из Санкт-Петербурга и Всеволод Баженов.

Серебряные награды достались Алексею Ленчевскому и Варваре Смирновой. Бронзовыми призёрами стали мурманская сноубордистка Анастасия Будович и москвич Артём Ершов.

Волейболистки ПСК «Сахалин» вернулись из Мурома с четырьмя победами

10-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А» завершился в Муроме. Подопечные Олега Ляпугина провели по два матча с командами «Динамо-Анапа» и «Липецк». Все четыре матча завершились со счетом 3:1 в пользу «Сахалина».

— Поздравляю команду с отличным туром! Девочки сделали себе и болельщикам прекрасный подарок на праздник весны — 8 Марта! Хочу поблагодарить всю команду за стойкость, упорство, характер и энергию, которые вы проявляете на тренировках и играх. Вы настоящие победители в жизни и спорте! По нашей игре могу сказать, что очень плохо начинаем первую партию, не знаю, с чем это связано, будем разбирать и делать выводы. Хочу отметить, мы показали качественный приём и неплохо отработали блок-защиту, — подвел итоги тура главный тренер Олег Ляпугин.

На данный момент волейбольная команда ПСК «Сахалин» поднялась на 5 место в турнирной таблице.

— Итогами тура довольны, но качеством в некоторых играх не совсем. Это был важный тур для нас, по его результатам зависело, кто закрепится в первой шестерке чемпионата. И мы смогли это сделать, спасибо каждому, кто в нас верил и поддерживал! – поделилась доигровщик Армине Галстян.

Следующий тур состоится в Екатеринбурге с 20 по 24 марта, после чего начнутся полуфинальные игры чемпионата.

Сахалинские волейболистки – лучшие в ДФО!

В островной столице завершилось первенство ДФО по волейболу среди девушек 2008 — 2009 г. р. Он продлился шесть дней, в течение которых шесть команд определили лидера по круговой системе.

Уже после первых матчей многим стало понятно, что главными претендентами на титул победителя являются волейболистки Сахалинской области и Приморского края.

Фавориты синхронно побеждали, подойдя к очной встрече со 100-процентным результатом.

В первой партии» Сахалин» сразу же рванул вперед (8:0). Дальнейшее было делом техники, с которой у островитянок всё ОК. Это подтверждают цифры на табло 25:12.

Вторая партия была самой упорной. Приморье долгое время лидировало, но в концовке не смогло сдержать шквал атак хозяек площадки.

Третий сет уже был простой формальностью, призванной узаконить золотые амбиции команды Сахалинской области. За весь турнир она не отдала соперницам ни одной партии!

Победительницами первенства ДФО стали Дарья Ивлева, Яна Максутова, Маргарита Нужная, Полина Добреля, Таисия Гордеева, Мария Свитлик (капитан), Полина Рощина, Ипек Расулзаде, Таисия Дробышева, Дарья Туркина, Марина Коваленко, Дарья Блохина. Главный тренер команды Марина Захарова, старший тренер – Станислав Филимонов.

На втором месте – Приморский край, на третьем – Амурская область.

За чертой призеров остались: