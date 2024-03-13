Сахалинские спортсмены впервые побывали в ДНР

В роли «первопроходцев» выступили спортсмены, тренер и директор спортшколы самбо и дзюдо. Они приняли участие в турнире, организовали мастер-класс и побывали в местах боевой славы.

Островной регион представляли известные уже далеко за пределами Сахалина члены команды «Тигры» Доминика Динокова (победительница первенства ДФО по самбо, кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо), Асема Калыбекова (неоднократная победительница первенства области по самбо и дзюдо, входила в ТОП-5 первенства Республики Кыргызстан среди молодежи до 23 лет), Карина Кожевникова (победительница первенства ДФО по дзюдо среди девушек до 15 лет), Всеволод Бердник (неоднократный победитель первенства Сахалинской области по самбо и дзюдо). Возглавляли делегацию директор спортучреждения Эдуард Задорожный и тренер Игорь Кардаш (мастер спорта России по самбо и дзюдо), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

— Дорога у нас заняла 29 часов. Восемь часов – на самолете, остальное – на автобусе. В Шахтерске ДНР нас хорошо встретили, заселили на базу отдыха. Условия были на высшем уровне. Единственное, что указывало на то, что мы находимся в зоне СВО, это ежеминутные взрывы. Вроде бы громыхало где-то далеко, но отчетливо давало понять, где мы находимся. Но это никак не повлияло на наш настрой. Наоборот, нас вдохновляло то, что мы были первыми спортсменами Сахалинской области, которые поставили перед собой цель побывать в ДНР и оказать посильную помощь спортсменам, тренерам в такое непростое время, — рассказывает Игорь Кардаш.

Первый визит сахалинцы нанесли мэру Шахтерска Александру Шатову. Несмотря на плотный график, градоначальник уделил гостям максимальное внимание. Он рассказал им о событиях 2014 года, показал памятники героям, которые ценой свой жизни защищали город.

Затем сахалинцы стали готовиться к участию в межрегиональном «Кубке Дружбы» по самбо.

Блестяще проявила себя Карина Кожевникова. Все схватки она выиграла досрочно и заняла первое место.

Всеволод Бердник уверенно провел отборочные схватки, но, к сожалению, в финале уступил в самой концовке, когда счет был равным (2:2). Итог – серебряная медаль.

Приятным сюрпризом стало то, что организаторы отметили сахалинцев специальные призами. Всеволоду Берднику вручили приз «За волю к победе», а Карине Кожевниковой – «Приз зрительских симпатий».

Самыми активными болельщиками островных спортсменов были наши земляки, проходящие службу в ДНР. К слову, накануне соревнований двое из них были на передовой.

— Мы сказали, что гордимся ими. Пригласили в гости в спортшколу, когда они будут на острове в отпуске, — продолжает Игорь Кардаш.

После соревнований сахалинская делегация вместе с мэром Шахтерска побывала на мемориальном комплексе «Саур Могила». На этом месте проходили ожесточенные бои в 1943 и 2014 году. Сахалинцы возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи памяти в храме.

Не менее насыщенным оказался и следующий день. Сахалинцы выполнили поручение от губернатора области Валерия Лимаренко и министра спорта Артема Подшивалова, передав комплекты спортивной формы юным жителям ДНР и ценные вещи нашим землякам.

С чувством выполненного долга островные спортсмены отправились в город Амвросиевка. Перед отъездом домой гости организовали мастер-класс по самбо в местной спортивной школе.

Игорь Кардаш провел разминку и общую тренировку, а Асема Калыбекова и Доминика Динокова продемонстрировали эффектные приемы.

Мастер-класс посетил мэр Амвросиевки Александр Володин. Он пообщался с сахалинцами и высоко оценил их спортивное мастерство.