От ужаса осталось одно название. Сезон простуд напоминает о себе

В нашей области зарегистрирован первый случай заболевания так называемым гонконгским гриппом. Его возбудитель – вирус гриппа А (H3N2).

Своё название он получил, как говорит справочная литература, в середине прошлого века. Тогда, в 1968 — 69 г.г. в Гонконге была пандемия гриппа, Максимальной интенсивности она достигла за две недели, вирус стал причиной гибели 1 млн человек, в основном пожилого возраста! Не стоим ли мы на пороге подобной беды?

– Эти опасения не имеют под собой почвы, – объясняет заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк. – С того времени вирус гонконгского гриппа мутировал, то есть изменял своё строение, поэтому утратил свои агрессивные свойства. Соответственно, заболевание не представляет такой угрозы, как в те годы.

Таким образом, опасности повторения гонконгской пандемии нет, но сейчас самое время подумать о профилактике, ведь холода уже на пороге. Эффективным способом защиты остаются прививки, их можно сделать в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах вакцинации.

Время ещё есть – по данным Роспотребнадзора, заболеваемость сейчас не на пике. На прошлой неделе её показатель был ниже уровня предыдущей на 17%. Больше всего заболевших среди детей и подростков от 7 до 14 лет.

В целом же эпидситуация по заболеваемости гриппом и острыми вирусными респираторными инфекциями на Сахалине и Курилах оценивается как нестабильная с выраженной тенденцией к росту.

По словам Галины Ковтонюк, это означает, что грипп у нас появится раньше привычного времени. Подобный тренд наблюдается последние три года.

По ковиду планка заболеваемости на прошлой неделе поднялась выше показателя предыдущей – 68 случаев или 14 человек на 100 тыс. населения. Практически все случаи ковида протекали как острые респираторные вирусные инфекции, и только 2,9% – как внебольничная пневмония. Более 80% больных перенесли недуги в лёгкой форме, остальные – со средней тяжестью.

Все случаи связаны с уже известным коронавирусом генетической линии Omicron: XBB.

Евгений АВЕРИН.