На Сахалине определили лучших саватистов Дальнего Востока

В Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по французскому боксу (сават). В нем приняли участие 56 спортсменов в возрасте 7 лет и старше из Хабаровского края, Амурской области и городов островного региона – Охи, Долинска, Корсакова, Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

— Это уже традиционные для Южно-Сахалинска соревнования. Каждый год сюда приезжают лучшие саватисты со всего Дальнего Востока, чтобы набраться опыта борьбы со сверстниками, завоевать медали и отобраться в сборную ДФО, для достойного представительства на всероссийских стартах, — рассказала исполнительный директор всероссийской федерации савата Татьяна Абросова.

Поединки проходили в двух категориях: «Ассо» – легкий контакт, нельзя наносить сильные удары руками и ногами, важны качество и точность техники, и «Комба» – полный контакт, сильные удары конечностями разрешены.

Золотые медали в своих категориях завоевали Виктория Пьяникова (12-14 лет, 52 кг, Ассо), Сергей Леонов (12-14 лет, 52 кг, Ассо), Кристина Важенкова (15-17 лет, 52 кг, 60 кг, Ассо), Тимофей Дудко (15-17 лет, 56 кг, Ассо), Кирилл Автаев (15-17, 65 кг, Ассо), Ярослав Дудкин (15-17 лет, свыше 75 кг, Ассо), Дмитрий Ерошенков (18-45 лет, 65 лет, Ассо), Владимир Хе (18-45 лет, 75 кг, Ассо), Тимофей Исаев (18-45 лет, 80 кг, Ассо), Алексей Логинов (18-45 лет, 85 кг, Ассо), Данил Черных (15-17 лет, до 48 кг, Комба), Алексей Логинов (18-45 лет, свыше 85 кг, Комба).

Сахалинские яхтсменки завоевали две медали международной парусной регаты

Сахалинские спортсменки Дарья Костина и Амалия Фёдорова завоевали две бронзовые медали Международных соревнований по парусному спорту «32-я Геленджикская регата».

Состязания прошли в Геленджике и собрали 1150 участников из семи стран и 33 регионов России. Островной регион представляли воспитанники отделения парусного спорта спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого Виктория Кожанова, Дарья, Мария и Кирилл Костины, Анастасия Панкратова и Амалия Фёдорова.

В классе «Лазер Радиал» среди девушек до 17 лет Дарья Костина стала обладательницей бронзовой награды. Ещё одну бронзу взяла Амалия Фёдорова в классе «Лазер 4,7» (девушки до 16 лет).

Фото: Елена Разина.

Дамир Ушаков – лучший бомбардир

В течение четырех дней хоккеисты со всего Дальнего Востока боролись за награды Кубка федерации хоккея в Биробиджане. 12 команд в составе игроков в возрасте 6 — 8 лет из Хабаровска, Приморья, Сахалина и Камчатки оспаривали свое преимущество в хоккейном формате 4х4. Поле было поделено на две части, и на нем одновременно проводились два матча.

Сахалинскую область представляли две команды «Кристалл» из одноименной спортшколы Южно-Сахалинска. Хоккеистам предстояло провести пять матчей для определения лидера.

Победила команда «Лидер 2016» из Хабаровска, на втором месте – «Гранит» из Большого Камня. Бронза у хозяев площадки – хоккеистов «Арматы». Сахалинским хоккеистам не удалось пробиться в тройку лидеров, но такой результат можно объяснить их дебютом на чужом льду. Для наших игроков Кубок федерации по хоккею в Биробиджане стал первым гостевым турниром, и первым игровым опытом с таким большим количеством соперников.

Судейская бригада отметила юных хоккеистов в индивидуальных номинациях. Среди обладателей специального приза – сахалинский игрок Дамир Ушаков, который признан лучшим бомбардиром турнира.

«Нарешали» семь медалей

Во Владивостоке, где проходит первенство ДФО по шахматам, определили первых обладателей медалей. Здесь подвели итоги состязаний по решению шахматных композиций.

— Наши шахматисты завоевали семь медалей: две золотые, серебряную и четыре бронзовые, — поделилась приятным известием исполнительный директор федерации шахмат Сахалинской области Татьяна Маринина.

Победителями первенства ДФО стали Макар Подковыров (до 9 лет) и Елизавета Синявская (до 11 лет).

В «решалках» девочек до 13 лет Екатерина Талюк «нащелкала» ответов, которых хватило для серебряной награды.

Бронзовыми медалями оценили решения Максима Костерина (до 13 лет), Альберта Сина (до 15 лет), Алины Гон (до 15 лет) и Егора Макарова (до 17 лет).

Тренер островной сборной – Виталий И.

Золотые и серебряные

Первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу завершилось в Благовещенске. Участниками стали команды юношей и девушек до 16 лет из девяти регионов Дальнего Востока.

В юношеском первенстве играло семь команд. Островной регион представляли воспитанники спортшколы по волейболу.

Волейболисты ударно провели все матчи и забрали серебряные медали.

На вторую ступень пьедестала почета запрыгнули Кирилл Винник, Максим Дьяченко, Станислав Корчигин, Егор Костыренко, Артур Кохан, Глеб Петрушкин, Степан Саломатин, Данила Бережков, Даниил Погодин, Андрей Ямлиханов, Лука Туник, Вадим Чанчиков (тренеры Олег Крюков, Светлана Попова, Алексей Волков).

У девушек участниц было еще больше. На турнир заявились девять команд. Однако никто из них не сумел составить конкуренцию сахалинским спортсменкам.

Островитянки успешно преодолели групповой этап, не отдав соперницам ни одной партии. Затем они продолжили свою победную песню, разобравшись с конкурентками по полуфиналу и финалу.

Золотые медали первенства ДФО завоевали Таисия Гордеева, Таисия Дробышева, Мария Ермакова, Дарья Золотухина, Дарья Ивлева, Алиса Коверга, Яна Максутова, Диана Филипенко, Екатерина Шалкус, Эржена Цыденова, Антонина Семеренко (тренер Марина Захарова).

Кирилл Винник и Дарья Золотухина были признаны лучшими игроками первенства.