Дом в Александровске, в котором в 1919 году проводились заседания подпольного революционного комитета во главе с А. Т. Цапко.

Масштаб и накал событий, прошумевших над Россией в первой половине ХХ века, беспримерны, исключительны. Две мировые войны, три революции, ломка вековых устоев, массовые репрессии, жестокие социальные эксперименты… И в то же время – это эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, творческого труда, время выдающихся открытий и достижений в области промышленности, науки, образования, литературы и искусства.

Уникальные материалы того времени, немалая часть которых до недавнего времени хранилась в архивах под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», представлены на мультимедийной выставке «От великих потрясений к Великой Победе. 1914 – 1945» в южно-сахалинском историческом парке «Россия – моя история».

Посетители узнают, каковы истинные причины революций в России, кто стоял за этими катаклизмами. Каковы истинные цифры потерь и реальные масштабы достижений эпохи. Каковы не мифологизированные, а реальные персонажи и герои тех десятилетий.

Это мощный, масштабный проект. Мультимедийная инсталляция сопровождает зрителя через всю выставку. Сотни архивных документов. Сотни метров «живой» ленты времени. Мультимедийные карты. Документальная хроника. Модели оружия и техники. Сотни информационных статей.

Посетитель сам управляет элементами экспозиции. Прикоснулся к какому-то разделу или заглавию на мониторе – и получай развернутый ответ, статью, комментарий.
Что очень важно для островитян, в историю России первой половины ХХ века вкраплены страницы великих потрясений на Сахалине. Если что-то происходило в центре – позже аукалось на отдаленной территории. Тут и отстранение императорских чиновников от власти на Сахалине. И назначение И. К. Русланова уездным комиссаром временного правительства на севере Сахалина. И проведение первых выборов на острове. И перенесение центра Сахалинской области в Николаевск после революции и смены власти в Петрограде…

Революционный шторм отрицательно сказался на экономике Сахалина. Если в 1914 году общее количество рыбных продуктов, вывезенных с севера острова предпринимателями и местным населением, составляло 378 тыс. пудов, то в 1915-м – 321 тыс., в 1916-м – 192 тыс. пудов.

В разделе выставки «Свержение колчаковской власти» рассказывается, как в конце 1918-го – начале 1919 года в Александровске сформировалась небольшая подпольная группа противников белого режима, включавшая солдат, рабочих, представителей интеллигенции и земства. Руководил ею А. Т. Цапко.

Когда под ударами Красной армии положение правительства А. В. Колчака в Сибири резко ухудшилось, в тюрьму города Александровска доставили 18 человек. Все они являлись сторонниками советской власти и были осуждены во Владивостоке белыми властями на каторжные работы. Поскольку тюремные условия на острове были довольно либеральными, политзаключенные весьма скоро сумели установить контакт с группой местных подпольщиков. Большевики начали подготовку к перевороту.

В ночь на 14 января 1920 года, когда местные чиновники, жившие по юлианскому календарю, отмечали Новый год, вооруженные подпольщики арестовали многих из них. Так управление Северным Сахалином взял на себя Временный революционный комитет, председателем которого стал А. Т. Цапко. Вместе с тем об установлении власти Советов на острове речи пока еще не шло: по-видимому, сахалинцы старались понять расстановку политических сил на Дальнем Востоке.

1 февраля 1920 года на Северном Сахалине на базе Временного революционного комитета и органов городского и земского самоуправлений был создан Временный коалиционный исполнительный комитет, получивший всю полноту власти. А. Т. Цапко, обладавший наибольшим авторитетом в Александровске, занял кресло его председателя. Заместителем избрали большевика Г. Н. Войтинского.

К середине 1920-х годов советской дипломатии удалось установить дипломатические отношения, в частности, с Великобританией, Италией, Францией, Швецией. Тем временем в самой Японии все больше понимали необходимость урегулирования отношений с СССР по экономическим причинам.

Сахалинские шахтеры в годы войны.

20 января 1925 года в Пекине представители советского и японского правительств Лев Карахан, посол СССР в Китае, и Канкити Иосидзава, чрезвычайный посланник и полномочный министр Японии в Китае, подписали конвенцию об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией. Согласно конвенции были установлены не только дипломатические и консульские отношения между странами, но и восстановлено действие Портсмутского мирного договора 1905 года, заключенного Российской и Японской империями. Таким образом, Япония должна была возвратить уже СССР весь Северный Сахалин, оккупированный ею в 1920 году. Крайним сроком в документе была названа середина мая 1925 года.

Очень познавательна для посетителей – от школьников до людей старшего поколения – рубрика выставки «Страницы истории Сахалина». Здесь административное устройство, переселенческая политика, политические репрессии, развитие транспорта и инфраструктуры, японские концессии, возвращение японцев домой, коллективизация, уровень жизни населения…

В рубрике «Интересные факты», кликнув на соответствующий подраздел, можно узнать, когда Сахалин был в составе Хабаровского края, об открытии авиасообщения с Сахалином, как луну поставили на службу леспрома и многом другом.

Возьмем, например, подраздел «Обратничество». Не все переселенцы на Северный Сахалин, столкнувшись с тяжкими условиями труда на острове, могли удержаться от соблазна вернуться на материк. Явление возвращения переселенцев получило наименование «обратничество». Для ликвидации «обратничества» и развития собственной продовольственной базы центральные советские власти периодически устанавливали льготы для переселенцев. Так, СНК СССР и ЦК ВКП(б) 11 декабря 1933 года отменили для северосахалинских колхозов и крестьян-единоличников сроком на десять и пять лет соответственно обязательные поставки государству зерновых культур, риса, сои, овощей и льна.

В разделе «Личности в истории» представлена информация о десятках людей, внесших большой вклад в освоение и развитие Сахалина. Так А. С. Ривалдин стоял у истоков налаживания авиасообщения между Северным Сахалином и материком.

Главный геолог треста «Сахалиннефть» М. Г. Танасевич (1930-е годы) создал отдел геологоразведочных работ и оценил северосахалинские запасы нефти.
Ну и, конечно, очень содержателен подраздел «Сахалин. Великая Отечественная» – от начала войны до Великой Победы.

Бродить по лабиринтам экспозиции можно часами. Из-за объема выставки люди осматривают ее частями, приходят сюда снова и снова. И открывают для себя новые факты.
Прикоснитесь и вы к истории страны и региона.

Людмила БЕРКОВИЧ.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Комментарии для сайта Cackle