Масштаб и накал событий, прошумевших над Россией в первой половине ХХ века, беспримерны, исключительны. Две мировые войны, три революции, ломка вековых устоев, массовые репрессии, жестокие социальные эксперименты… И в то же время – это эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, творческого труда, время выдающихся открытий и достижений в области промышленности, науки, образования, литературы и искусства.

Уникальные материалы того времени, немалая часть которых до недавнего времени хранилась в архивах под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», представлены на мультимедийной выставке «От великих потрясений к Великой Победе. 1914 – 1945» в южно-сахалинском историческом парке «Россия – моя история».

Посетители узнают, каковы истинные причины революций в России, кто стоял за этими катаклизмами. Каковы истинные цифры потерь и реальные масштабы достижений эпохи. Каковы не мифологизированные, а реальные персонажи и герои тех десятилетий.

Это мощный, масштабный проект. Мультимедийная инсталляция сопровождает зрителя через всю выставку. Сотни архивных документов. Сотни метров «живой» ленты времени. Мультимедийные карты. Документальная хроника. Модели оружия и техники. Сотни информационных статей.

Посетитель сам управляет элементами экспозиции. Прикоснулся к какому-то разделу или заглавию на мониторе – и получай развернутый ответ, статью, комментарий.

Что очень важно для островитян, в историю России первой половины ХХ века вкраплены страницы великих потрясений на Сахалине. Если что-то происходило в центре – позже аукалось на отдаленной территории. Тут и отстранение императорских чиновников от власти на Сахалине. И назначение И. К. Русланова уездным комиссаром временного правительства на севере Сахалина. И проведение первых выборов на острове. И перенесение центра Сахалинской области в Николаевск после революции и смены власти в Петрограде…

Революционный шторм отрицательно сказался на экономике Сахалина. Если в 1914 году общее количество рыбных продуктов, вывезенных с севера острова предпринимателями и местным населением, составляло 378 тыс. пудов, то в 1915-м – 321 тыс., в 1916-м – 192 тыс. пудов.

В разделе выставки «Свержение колчаковской власти» рассказывается, как в конце 1918-го – начале 1919 года в Александровске сформировалась небольшая подпольная группа противников белого режима, включавшая солдат, рабочих, представителей интеллигенции и земства. Руководил ею А. Т. Цапко.

Когда под ударами Красной армии положение правительства А. В. Колчака в Сибири резко ухудшилось, в тюрьму города Александровска доставили 18 человек. Все они являлись сторонниками советской власти и были осуждены во Владивостоке белыми властями на каторжные работы. Поскольку тюремные условия на острове были довольно либеральными, политзаключенные весьма скоро сумели установить контакт с группой местных подпольщиков. Большевики начали подготовку к перевороту.

В ночь на 14 января 1920 года, когда местные чиновники, жившие по юлианскому календарю, отмечали Новый год, вооруженные подпольщики арестовали многих из них. Так управление Северным Сахалином взял на себя Временный революционный комитет, председателем которого стал А. Т. Цапко. Вместе с тем об установлении власти Советов на острове речи пока еще не шло: по-видимому, сахалинцы старались понять расстановку политических сил на Дальнем Востоке.

1 февраля 1920 года на Северном Сахалине на базе Временного революционного комитета и органов городского и земского самоуправлений был создан Временный коалиционный исполнительный комитет, получивший всю полноту власти. А. Т. Цапко, обладавший наибольшим авторитетом в Александровске, занял кресло его председателя. Заместителем избрали большевика Г. Н. Войтинского.

К середине 1920-х годов советской дипломатии удалось установить дипломатические отношения, в частности, с Великобританией, Италией, Францией, Швецией. Тем временем в самой Японии все больше понимали необходимость урегулирования отношений с СССР по экономическим причинам.