От зноя спасёт лишь морская волна. В приморских районах начинают подготовку пляжей к купальному сезону

Одно удовольствие писать о предстоящем пляжно-купальном сезоне в середине сахалинского апреля, когда за окном заснеженные сопки, а в городе ещё не прибранные после зимовки улицы и тротуары! Знойный бриз, шелестящие морские волны, забавные чайки и живописные пейзажи… Эх, скорее бы лето!

Как выясняется, в некоторых районах уже вовсю готовятся к открытию сезона. Прежде всего это касается, конечно, южных районов острова, давно облюбованных отдыхающими. Вот о чём сообщили в мэрии Корсаковского района.

Продолжится благоустройство набережной в Охотском. Её протяжённость 3,5 километра. В прошлом году здесь отремонтировали основной променад (прогулочную зону), а пляжную зону оборудовали лежаками, скамьями, кабинками для переодевания и качелями.

В нынешнем году установят туалеты, раздевалки, душевые кабины, появятся новые лежаки и спортивная площадка. В развитии территории участвует бизнес. На побережье появятся небольшие деревянные домики, кафе с открытой террасой, амфитеатр, небольшой гостиничный комплекс с видом на море. Общая протяжённость набережной составит 3,5 километра.

Пляж «Солнечный» на озере Тунайча начнут готовить к летнему сезону в мае. Во второй его половине сюда приедет молодёжь и представители старшего поколения, чтобы провести экологические акции по уборке территории. В июне в излюбленном месте отдыха сахалинцев проведут акарицидную обработку (против клещей. – Прим. ред.), после чего расставят пляжные зонтики, шезлонги, подготовят беседки. Эту работу проведёт муниципальный парк культуры и отдыха.

С установкой здесь уличного освещения сложнее. Как пояснили в корсаковской мэрии, участок относится к природоохранной зоне, где такие работы проводить запрещено.

Анивский район не менее популярен у отдыхающих. Известно, что в этом году продолжится благоустройство пляжа в селе Песчанском.

В нынешнем сезоне глобальных перемен не предвидится, но появятся новые элементы для комфорта любителей пляжного отдыха: кабинки для переодевания, навесы, укрывающие от солнечных лучей. Поставят дополнительные качающиеся скамьи (качели). Планируется также установить душевые стойки для смыва песка. Променад проектируется, он объединит прогулочную часть с площадкой для проведения культурно-досуговых мероприятий. Но в нынешнем сезоне он вряд ли вступит в строй.

Сейчас в районе активно проводят субботники с уборкой общественных пространств. После того, как ледовый панцирь сойдет с береговой полосы залива Анива, по традиции, начнут наводить чистоту и на пляже.

Ура, мы едем на море!

Областной центр, как известно, с морем не соприкасается, но именно в Южно-Сахалинске и проживает основной контингент любителей пляжного отдыха. В прежние времена предпринимались попытки организовать зоны для купания в городском парке культуры и отдыха на озере Верхнем. Но надзорные органы пришли к выводу, что водные объекты городского округа не соответствуют требованиям для организации мест общественного купания вообще и на озере Верхнем в частности.

Городские власти продолжают традицию организованных выездов к морю для определённых групп населения. По муниципальной программе социальной поддержки населения, например, ежегодно проходит мероприятие «На солнечной поляночке» на морских побережьях Корсаковского или Анивского районов для маломобильных горожан и южносахалинцев старшего поколения из восьми городских объединений инвалидов. Обычно такие выезды организуют летом дважды в месяц, и каждый раз отдыхающих набирается более 200 человек.

Во время летнего отдыха детей на пришкольных летних площадках и площадках на базе учреждений дополнительного образования ребята также выезжают к морю.

И это ещё не всё. Фонд «Защитники отечества» разработал и реализует план мероприятий в поддержку семей погибших участников СВО. Проект «СВОя семья», включающий большой набор мероприятий, предусматривает и выезды на море.

Искупнуться – и в баню!

Интересные новости из Тараная Анивского района. В августе прошлого года здесь в тестовом режиме запускали новинку – глэмпинг «ПатиСон Парк» на морском побережье.

Так вот, тестирование прошло успешно, решено продолжать и развивать это начинание. Во второй половине мая будет уже настоящее, а не тестовое открытие необычного объекта. Что включено в эту, по сути, базу отдыха? Пять куполов для проживания отдыхающих, кафе, естественно, пляж. Отдыхающие могут воспользоваться сапами – специальными досками для покорения водных просторов. К их услугам также баня.

К открытию сезона обещают установить детский надувной парк с бассейном площадью 21 на 21 метр. Он большой и мелкий, поэтому быстро прогревается солнцем. Планируется установить еще 4 – 5 куполов попроще. Для организации рыбалки с выходом в море приобрели лодку. В дальней перспективе – расширение географии.

Практика показывает, что именно глэмпинги в сахалинских условиях могут быть оптимальной формой организации отдыха у воды. Помещения для проживания оснащены тёплыми полами. Установлены кондиционеры с функциями обогрева и сушки. При таком инженерном обеспечении база отдыха вполне может работать в круглогодичном режиме. К слову, объект создан в русле национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Николай ПИТЕРСКИЙ.