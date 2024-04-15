Сивучи приплыли. И будут радовать своим присутствием до конца июня

Ежегодно весной на волнорезе в Невельске можно встретить этих морских животных. Они приплывают сюда, чтобы вырастить малышей и набраться сил для дальнейшего путешествия.

Посмотреть на ластоногих можно с берега. В рекреационном парке на побережье установлены бинокли, из которых прекрасно видно млекопитающих. Здесь же можно подслушать их «разговор». Хотя до волнолома сотни метров, рёв сивучей и на берегу слышен очень хорошо. Те, кто хочет рассмотреть поближе этих величественных животных, могут воспользоваться услугами катера или заказать экскурсию из Южно-Сахалинска. В сети можно найти множество предложений от туроператоров.

Ещё один способ понаблюдать за сивучами – онлайн-трансляция. На сайте администрации Невельского городского округа идёт круглосуточное видеонаблюдение за лежбищем сивучей. Так и специалисты следят за порядком на волноломе, и туристы могут в любое время посмотреть, чем занимаются ластоногие.

Мне удалось попасть на экскурсию на катере. Чтобы не тревожить отдыхающих животных, туристы наблюдали за ними на расстоянии. Хотя сивучи и пугливые, они совершенно нас не боялись. Проплывали рядом с катером, демонстрируя свою грациозность.

А на брекватере в это время жизнь кипит. Кто постарше, стараются отдыхать, ворчат и укладываются поудобней. А молодым не до покоя: спорят, меряясь силой, сталкивают друг друга в море.

Сахалин. Сивучи приплыли

Конечно, в воде сивучи чувствуют себя прекрасно, ничто не сковывает их движения. А на суше сразу становятся неуклюжими. Многие не с первого раза могут забраться на брекватер. Со стороны выглядит забавно и умилительно.

За состоянием волнолома здесь следят службы. Небольшой кусок арматуры может серьезно поранить сивуча. Поэтому специалисты стараются находить все опасные места и своевременно их демонтировать.

До сих пор не понятно, почему сивучи облюбовали брекватер в Невельске. Впервые их увидели здесь в 1967 году. Вначале небольшая группа молодых животных появилась на волноломе, и с тех пор здесь их становится всё больше. В этом году здесь собралось рекордное количество отдыхающих сивучей – около 2200.

Кстати, Невельск – одно из трёх мест в мире, где в городской черте обитают северные морские львы. Ещё их можно увидеть в Петропавловске-Камчатском и американском Сиэтле.

Анастасия КАРАМУШКИНА.