Памяти товарища

Координационный совет областного общественного движения «Сахалинская гвардия» с глубоким прискорбием сообщает, что на 91-м году ушла из жизни

Цхай Октябрина Владимировна.

Цхай О. В. начала трудовую деятельность в 1954 году мастером по обработке рыбопродукции на Горнозаводском рыбокомбинате Невельского района. С 1956-го по 1969-й работала заведующей читальным залом Южно-Сахалинской городской библиотеки. Без отрыва от производства окончила Южно-Сахалинский педагогический институт, факультет «История и обществоведение». С 1969 по 1986 год возглавляла дирекцию киносети Южно-Сахалинского горисполкома. С 1987 по 2004 год – директор трикотажного ателье «Искусница»

Октябрина Владимировна наряду с трудовой деятельностью всегда активно вела общественную работу. Избиралась членом областного комитета ВЛКСМ, членом обкома работников культуры. На протяжении 10 лет была секретарём наблюдательной комиссии при исправительно-трудовой колонии.

Цхай О. В. награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком «Отличник кинематографии СССР», почётным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском», медалью «Ветеран труда».

Строгая по отношению к себе, уважительная к другим, человек высокой культуры, оптимист по жизни, всегда нацеленная на позитив – такой Октябрина Владимировна и останется в наших сердцах.

Бондаренко Н. В., Грошева Г. М., Гавронская В. П.,

Котельников А. М., Романов А. Г., Супрун В. И.