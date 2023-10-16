Аллею сахалинской вишни высадили в Мастерской управления «Сенеж»

Сахалинская область приняла участие в проекте «Сад регионов» в парке Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей» (Московская область).

Вишневую аллею, которая станет символом островного региона, высадили губернатор Валерий Лимаренко и ректор «Сенежа» Андрей Бетин. Сахалинская область первая в стране приняла участие в новом проекте.

Этот сорт вывели селекционеры ботанического сада Южно-Сахалинска. Вишня устойчива к капризам погоды, быстро растет и очень красиво цветет.