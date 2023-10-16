Сегодняшние студенты, завтрашние врачи. Учебную программу Тихоокеанского медуниверситета закрепляют на Сахалине

В течение семестра шестикурсники Тихоокеанского государственного медицинского университета будут проходить обучение на базе Сахалинской областной клинической больницы – полный цикл лекций и практической работы в соответствии с учебным планом. Этот формат обучения уникальный для России.

С 2016 года студенты 5-х и 6-х курсов приезжают из Владивостока на Сахалин, чтобы пройти обучение на базе островных медучреждений и определиться с будущим трудоустройством. Как правило, это выпускники сахалинских школ, которые планируют вернуться работать домой. Многие из них поступили в вуз по целевому направлению и уже точно знают, в каком медучреждении будут трудиться.

Все лекции ведут преподаватели университета. Сейчас студенты проходят курс по травматологии. Один из преподавателей – директор института хирургии Тихоокеанского медицинского университета, профессор Евгений Костин.

– Студенты, которые попадают на удалённую кафедру, отличаются от остальных. Возможно, они больше заинтересованы в том, чтобы проявить и зарекомендовать себя. Или причина в том, что вся работа ведётся в маленькой группе. У них горят глаза, они стараются на практических занятиях и активно изучают теорию. Сейчас мы проходим открытые переломы, в том числе ранения, и, хотя далеко не все здесь хотят связать свою жизнь с хирургией, каждый с большим интересом ходит на занятия и читает всю литературу, – говорит профессор.

В этом году на Сахалине проходят теорию и практику 10 человек. Через год каждый из них сможет продолжить учёбу в выбранном направлении.

За прошедшие 7 лет обучение на базовой кафедре ТГМУ завершили более 60 человек. Они стали дипломированными врачами, многие сейчас работают в областных медучреждениях. В нескольких школах открыты медицинские классы параллельно изучению профильных предметов.

Ирина НОВИКОВА.