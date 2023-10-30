Парадром «Лысая гора». «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Ещё не спел Валерий Леонтьев про дельтаплан, а южносахалинец Павел Бердов уже осваивал на нём небо. О необычном летательном аппарате в середине 1970-х Павел узнал из журнала. По схеме смастерил модель и испытал её на соседнем склоне. Первое чувство – нереальность происходящего: «Елки внизу плывут, и ощущение легкости. Паришь свободно, как птица…».

Об увлечении Бердова прослышали коллеги. Они обслуживали авиалайнеры, но хотелось летать и самим. Около пятнадцати специалистов аэропорта объединились в клуб воздухоплавателей.

Собрав два дельтаплана, энтузиасты опробовали их на Большевике. Когда над «Горным воздухом» планировало оранжевое крыло «Рыжика», набежало столько народа, что посадка стала небезопасной. Но и взрослых и детей можно было понять: они впервые видели настоящего Икара.

В середине 1980-х, прослышав про островные сопки, сюда из Риги перебрался кандидат в мастера спорта Д. Тращенокс. В областном центре он сплотил более десятка увлечённых парней. Некоторым случалось падать на самодельных аппаратах, не только набивая шишки. Теперь у них появился опытный инструктор. Призёр первенства Латвии и участник чемпионата СССР Дзинтарс провел в 1988-м первые на Сахалине соревнования по дельтапланеризму, посвящённые 70-летию Советской Армии и Военно-Морского Флота. Со склона в северной части города десять наиболее подготовленных пилотов поднимались в воздух, состязаясь на точность приземления.

В 1990-е пришло время более легких и мобильных парапланов. Даже пионер освоения дельтапланов Павел Игнатьевич Бердов пересел на новый аппарат, напоминающий парашют.

Не раз в 2000-е на Большевике устраивали соревнования на «Кубок Дзинтарса» в честь оставившего о себе добрую память Д. Тращенокса. Среди островных пилотов наибольших успехов в спорте достиг Андрей Елисеев. Он побеждал в нескольких международных чемпионатах. Но большинство земляков не участвует в состязаниях, а летает для удовольствия – единения с небом. Обычно воздухоплаватели поднимаются над вершинами до 300 метров, а полёт длится около пяти минут.

В 2008-м бывший военный лётчик Вадим Рыков создал парапланерный клуб «Горный воздух». Принимали в него с восемнадцати лет. Были здесь и представительницы прекрасного пола. Страсть к свободному полёту объединила более 50 энтузиастов.

Сахалинские икары освоили немало возвышенностей Сусунайского хребта, даже пик Чехова. Но традиционно они стартуют с южного гребня Большевика. Сами пилоты именуют это место парадромом «Лысая гора». Аэронавигационная служба Дальнего Востока в 2012-м присвоила ему официальное название – посадочная площадка Восточная. О полётах спортсмены должны уведомлять диспетчера аэропорта, отвечающего за безопасность воздушного движения.

Сергей ФЕДОРЧУК.

(Продолжение следует).

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