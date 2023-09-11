Памятные даты. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Цифры – 1960 – на Большевике можно увидеть на зданиях, информационных щитах, кабинках канатной дороги и даже форменных куртках работников комплекса. Это дата торжественного открытия «Горного воздуха».

В воскресенье 25 декабря на горе собралось более тысячи горожан. Был на празднике и руководитель области – первый секретарь обкома партии Павел Леонов. После парада спортсменов, приветственных речей и подъёма флага соревнований начались зрелищные старты. Слаломисты разыграли первенство среди мужчин и женщин, а летающие лыжники состязались на большом трамплине. Тогда и зародилась традиция – спортивный сезон на Большевике открывать в последнее воскресенье декабря.

По случаю торжества лучшие строители турбазы получили грамоты и премии. Наградили и её директора Николая Калапова.

5 января 1959-го Николай Фёдорович возглавил «Горный воздух». (Это название встречается в документах уже двумя днями раньше). В ту пору единственному на горе строению с остроконечной крышей требовался капитальный ремонт, но энтузиасты подготовили к старту и трамплины, и горнолыжные спуски для спортивного праздника. Он прошёл в воскресенье 25 января 1959-го и посвящался открытию новой достопримечательности города.

На Большевике собрались сотни болельщиков. Несмотря на снегопад, судьи всё же решили проводить соревнования. В них приняли участие и гости из Красноярска. После летающих лыжников уже при сильном ветре соревновались слаломисты.

Сергей Федорчук.

(Продолжение следует).

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