Трамплины. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Сооружения для летающих лыжников в Стране восходящего солнца вначале появились на Хоккайдо. Там на национальном чемпионате в 1923-м необычные конструкции увидели спортсмены с Южного Сахалина.

Спустя семь лет обучать любителей на Карафуто приезжали лыжники из Норвегии. Рассказали гости и о популярных в Европе состязаниях на трамплинах. Вскоре этот вид начал развиваться в Оодомари (ныне Корсаков), Томариору (ныне Томари), Отиай (ныне Долинск) и Маока (ныне Холмск).

Осенью 1930-го на западном склоне Асахигаока прошла церемония закладки двух самых больших на острове сооружений для прыжков. Проект более мощного выполнили по образцу олимпийского трамплина в Санкт-Морице (Швейцария). Часть суммы собрали активисты Центрального клуба лыжников Карафуто. Пожертвовал средства и один из инициаторов строительства, известный на Южном Сахалине предприниматель и благотворитель Эндо Енэсити. Его компания и взялась возвести спортивные объекты.

Несмотря на значительный объём земляных работ, конструкции построили почти за три месяца. В декабре на открытии шанце (так по-немецки назвали трамплины) губернатор выразил уверенность, что новые сооружения привлекут молодёжь, остров станет центром подготовки спортсменов и местом проведения национальных первенств.

Так и вышло. Всеяпонский чемпионат по зимним видам прошёл в Тоёхаре в феврале 1931-го. Старты лучших мастеров страны, среди которых были и сахалинцы, собрали на Асахигаока множество болельщиков.

На северо-западном склоне горы от японцев осталась ещё одна конструкция для прыжков небольшой мощности. На ней с конца 1940-х проходили первые послевоенные соревнования.

Со временем и большие трамплины стали доступны спортсменам. Но от эстакад, площадок, лестниц, судейской вышки ничего не осталось. О гигантских сооружениях напоминал лишь зарастающий лесом характерный профиль горы. Однако это не смутило энтузиастов. Расчистив склон, они свои первые прыжки совершали с примитивного стола.

А затем лыжники выступили с почином оборудовать в Южно-Сахалинске самый большой в Союзе, стометровый трамплин. Но требовался проект. Помог сотрудник Центрального научно-исследовательского института физической культуры Г. Богданов. Москвич осмотрел все три спортивных сооружения. Наибольший интерес у Георгия Павловича вызвал трамплин для рекордных прыжков (мог стать крупнейшим в стране). Его крутой склон обеспечивал плавное (без удара) приземление, а профиль отвечал международным нормам. Выполнив расчёты, специалист оставил рекомендации. Особых трудов работы не представляли – требовался лишь материал.

В конце 1957-го более двухсот юношей и девушек собрались на воскресник у большого трамплина. Молодёжь выстроилась вдоль горы приземления и по цепочке передавала доски наверх. Тяжёлые брёвна затаскивали тросом. Позже плотники смастерили эстакаду, новые столы и судейскую вышку. Мощность трамплинов довели до 60 и 80 метров. Комплекс спортивных объектов на «Горном воздухе» стал одним из крупнейших в стране. Его торжественно открыли в начале 1959-го.

Спустя десять лет в Южно-Сахалинске решили создать базу для акклиматизации сборной Союза перед поездкой в Саппоро. Поскольку на последних Играх состязания проводились уже на двух трамплинах (мощностью 70 и 90 метров), сооружения на Большевике ожидала реконструкция под олимпийский стандарт. Она началась летом 1971-го.

Строители сняли со склона тысячи кубометров грунта, а стальные эстакады удлинили и сделали круче участок разгона. В январе перед стартами на Хоккайдо лучшие летающие лыжники страны опробовали обновлённые сооружения. Изменения произошли и на 40-метровом трамплине у парка. На нём появилось искусственное покрытие для летних тренировок.

В 1992-м соревнования на «Горном воздухе» сильнейших спортсменов России, Казахстана и Японии прошли лишь на 70-метровом сооружении. К тому времени конструкции обоих гигантов устарели, могло произойти обрушение. В 2000-е их демонтировали.

Гармонично вписанные в ландшафт трамплины всегда украшали гору. С 1960-х на них выступали лучшие отечественные и японские мастера. В 1979-м областная столица впервые приняла первенство СССР по лыжному двоеборью (прыжки и гонка). Эти состязания стали традиционными на острове. Спустя восемь лет в них победил Андрей Дундуков, чей спортивный путь начинался в Южно-Сахалинске. «Горный воздух» собирал тысячи зрителей. Здесь восторгались полетами олимпийских чемпионов Владимира Белоусова и Юкио Касая, участника четырех зимних Игр Кобы Цакадзе…

В 2010-х на северо-западном склоне Большевика по соседству с конструкциями меньшей мощности открыли новый 70-метровый трамплин. Здесь тренируются учащиеся спортивной школы, проводятся областные старты.

Сергей ФЕДОРЧУК.

(Продолжение следует).

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