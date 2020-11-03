По социальному контракту. Более тысячи островитян получают помощь

На эту меру поддержки могут рассчитывать семьи с детьми или одиноко проживающие граждане с низкими доходами. В этом году минимальный размер ежемесячной выплаты увеличен в два раза. Таким образом, по социальному контракту выплачивается от 10 до 20 тысяч рублей в месяц либо единовременно – до 240 тысяч рублей.

Средства социального контракта можно направить на профессиональное обучение и повышение квалификации, а также на приобретение оборудования и материалов для открытия личного дела или ведения подсобного хозяйства и иные мероприятия для выхода из трудной жизненной ситуации, сообщила пресс-служба правительства области.

Елена СИТНОВА.