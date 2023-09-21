По современному стандарту. В Южно-Сахалинске маршрутки меняют на новые комфортные автобусы

Восемь вместительных, экологически чистых автобусов заменят старый транспорт на маршруте № 45, одном из самых востребованных в областном центре. Обновление автобусного парка продолжается в рамках транспортной реформы, запущенной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Шесть машин на газомоторном топливе уже доставлены в столицу островного региона и после прохождения подготовительных процедур выйдут на линию против часовой стрелки. В ближайшее время поступят еще два автобуса. Планируется, что они начнут работать на маршруте к концу октября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Благодаря заключению долгосрочных брутто-контрактов появилась возможность проводить планомерную замену подвижного состава, в том числе частным перевозчикам. К ним относится и маршрут № 45.

До конца года город ожидает поступления еще одной партии автобусов.

Они будут обслуживать маршрут № 45 по часовой стрелке, а также маршрут № 28 в обоих направлениях. Таким образом, будут заменены все маловместимые маршрутки в Южно-Сахалинске.

В общей сложности для областного центра закуплено 100 новых автобусов, еще 25 поставят до конца года. Все машины отвечают современным стандартам и соответствуют требованиям перевозки маломобильных пассажиров. Новые автобусы работают на газомоторном топливе, что делает их более экономичными в эксплуатации и положительно сказывается на качестве воздуха.

Ещё 25 автобусов в этом году закупят для внутримуниципальных перевозок в Анивском, Корсаковском, Долинском, Холмском и Невельском районах. Также в рамках специальных казначейских кредитов будет поставлено 19 единиц транспорта для юга Сахалина. На отдалённые междугородные расстояния вышло 26 новых комфортабельных автобусов.

Ирина НОВИКОВА.