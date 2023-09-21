Клип со столь броским названием стремительно набирает популярность в социальных сетях, что не удивительно. Это ещё один шедевр, к которому руку и сердце приложила команда известного московского композитора и продюсера Тимура Ведерникова, а также островные музыканты и вокалисты из академии эстрады Ларисы Долиной.

Ведерников увлёк их сверхзадачей федерального культурно-социального проекта «Песни великой страны». А она в том, чтобы показать нашу Россию красивой, во всём многообразии культур, традиций, природных ландшафтов. Из региональных «музыкальных визиток», как из пазлов, в итоге должна сложиться интерактивная карта Родины, красивая и привлекательная, в том числе и для туристов.

Не правда ли, отличная идея для влюблённых в свой остров земляков! И они вложили душу в коллективную творческую работу, идефикс которой – «#Мывместе».

В союзе с областной филармонией и министерством культуры и архивного дела группа Тимура Ведерникова многое успела – создала клипы трёх песен о регионе: «Ну что тебе сказать про Сахалин?», «Остров-рыба Сахалин», «Сахалинская зазывальная». С мобильным комплектом звукозаписывающей аппаратуры и съёмочного оборудования московские гости преодолели не одну сотню километров и запечатлели немало местных красот с эффектных ракурсов.

Из живописных кадров, вокала и профессиональной аранжировки сложились яркие образы песен. О первых двух композициях мы рассказали в проекте «Воспетые острова» 18 ноября 2022 года. Авторами третьей – «Сахалинской зазывальной» – стали южносахалинцы поэт Тэхо Чан и композитор и музыкант Сергей Вербицкий. За двадцать лет совместного творчества они сочинили не один десяток песен об островной земле. Участие в интереснейшем федеральном проекте, несомненно, стало знаковым событием в их творческой судьбе.

Кстати, «сахалинские зазывальные» строки были написаны Тэхо Чаном еще в 2006 году. Но разве он мог предположить, что через столько лет они песней зазвучат на весь мир и соберут в социальных сетях сотни тысяч просмотров и множество восторженных откликов? К примеру, вот таких:

«Удивительная красота, приятные люди, чудесные голоса и песня хорошая!».

«Ну вот, теперь я ещё больше хочу на Сахалин!».

«Какие молодые все, красивые, талантливые!».

«Как тепло и уютно в душе от этой песни! Спасибо, родные! Браво!».

«Клип получился просто шикарный. Спасибо Тимуру и его команде!»…

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля

14 октября 2021 – Тезка острова Юрий

21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…

29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»

2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»

11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии

18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»

25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева

2 декабря 2021 – Между небом и землей

9 декабря 2021 – Почти загадочная история

16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая

23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое

29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»

13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта

20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»

28 января 2022 – Творческая удача

3 февраля 2022 – Еще одна премьера

10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку

17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора

24 февраля 2022 – Возвращение на остров

3 марта 2022 – Всему свету по строчке…

10 марта 2022 – О Сахалине с любовью