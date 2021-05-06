Победа и ничья. Футбол

В первенстве Профессиональной футбольной лиги ФК «Сахалин» провел два домашних матча.

29 апреля на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске наш клуб принимал подмосковный ФК «Металлург-Видное». Островитяне победили – 3:2. В нашей команде голы забили нападающий Ян Шанин, полузащитники Владислав Мягков и Ибрагим Катиновасов.

3 мая «Сахалин» играл с саратовским «Соколом». Встреча закончилась вничью – 1:1.

Следующий матч «Сахалин» проведет 10 мая. На остров прилетит курский «Авангард».

После 22 туров ФК «Сахалин» набрал 17 очков и переместился в турнирной таблице с последнего 16 места на 14-е.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.