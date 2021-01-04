В новом году мошенники используют новые схемы отъема денег у доверчивых граждан

22-летняя тымовчанка разместила в социальных сетях объявление о потери дорогостоящего мобильного телефона с просьбой вернуть его за вознаграждение.

Через несколько часов ей написал незнакомый пользователь, что телефон был сдан в ломбард. И предложил выкупить гаджет за 10 тысяч рублей переводом через банкомат.

Это насторожило девушку, и она обратилась за помощью в полицию. Как оказалось, на нее действительно выходили мошенники. Номер телефона, по которому с ней говорил, якобы, сотрудник ломбарда, на самом деле зарегистрирован на территории Москвы.

30-летний житель Южно-Сахалинска поместил объявление об утере дорогостоящего кольца тоже с просьбой вернуть его за вознаграждение. И ему тоже позвонил «работник ломбарда». Он сообщил, что это кольцо заложила за 6 тысяч рублей какая-то женщина. Якобы, она нашла его в одном из местных досуговых заведений. И предложил выкупить украшение…

После того, как мужчина перевел деньги, телефоны с которых звонил злоумышленник, стали недоступны. Как выяснилось впоследствии, аферисты звонили с Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, по этим фактам возбуждены уголовные дела.