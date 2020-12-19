Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

РОМАНОВ Иван Никитович, пулеметчик и автоматчик 179-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии.

Родился в 1926 году в Мордовии. С 1931-го семья проживала в Амурской области.

Когда началась война, мальчишек 8 – 9 классов каждое лето собирали на военную подготовку. С 7 часов утра до вечера рыли окопы, бесконечно штурмовали сопки, ночами по тревоге совершали марш-броски. На таких сборах Иван побывал два раза.

В июне 1945 года его призвали в армию. Служба началась на Сахалине в 179-м стрелковом полку под командованием Е. Кудрявцева. В начале августа в с. Абрамовка состоялся митинг, на котором Романов выступил от лица молодых бойцов, заверив: «Будем биться с врагом, не жалея своей крови и не посрамим Родину». 8 августа новичков распределили по подразделениям полка. Ивану достался ручной пулемет Дегтярева. Он – первый номер, вторым номером был Женя Вижухов, сообщили в Побединской библиотеке.

По замыслу командования полку вменялся обходной маневр по болотам Поронайской долины. В авангарде шел батальон под командованием Л. Смирных. В ночь с 10 на 11 августа перешли границу между Северным и Южным Сахалином. Шли без дорог и не рассчитывали на поддержку танков и артиллерии. Минометы приходилось тащить волоком, по пояс в болотной воде. Передвижение стоило больших усилий, в кромешной тьме, освещаемой иногда горящими бинтами из индивидуальных пакетов, что пресекалось командирами. Но двигались, ориентиром был натянутый провод.

Подошли к станции Котон. Ее не удалось захватить с ходу, несколько раз переходила из рук в руки. Лишь когда по бездорожью пришла артиллерия 165-го стрелкового полка, Котон был окончательно освобожден.

С утра 16 августа началось генеральное наступление на Харамитогский укрепрайон. Во время разведки старшина Макаренко, младший сержант Рябчук, Романов и Вижухов попали под обстрел. Рябчука убило, Вижухова ранило, Романов вытащил его на себе.

А вечером того же дня погиб парторг Тюкаев. Романову отдали его автомат и полную каску патронов. Ивану приходилось еще не раз ходить в разведку.

За участие в боевых действиях получил благодарность Верховного Главнокомандующего, награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Японией».

Прослужил в армии еще шесть лет. В 1951 году демобилизовался. Окончил Хабаровскую юридическую школу, затем Всесоюзный заочный юридический институт.

Работал в Нижнеамурской области. В разные годы назначался помощником прокурора района, был избран судьей, председателем Охотского районного суда Хабаровского края.

В настоящее время Романов проживает в Волгограде. 20 января 2021 года будет отмечать 95-летие.