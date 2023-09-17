Почти шесть тысяч островитян присоединились к «Кроссу нации-2023» на Сахалине

День бега

Всероссийский день бега «Кросс нации-2023» собрал почти шесть тысяч любителей бега в Сахалинской области. Самый масштабный забег прошел в Южно-Сахалинске, где на старт вышли более 1700 участников, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В забегах приняли участие атлеты в возрасте от 5 лет. Для них подготовили дистанции 500 метров, 1, 4, 6, 8 и 12 км. Маршрут пролегал по улице Горького: от площади Победы до перекрестка с улицей Есенина.

— Бег давно стал частью моей жизни. Несколько раз я участвовала в ЗаБеге.РФ, а вот «Кросс нации» у меня первый. Выбрала для себя оптимальную дистанцию – 4 км – и пробежала ее с большим удовольствием. Отличное мероприятие, хорошая организация, все вокруг пронизано спортом: сегодняшним днем я очень довольна, — поделилась впечатлениями южносахалинка Надежда Ю.

На старты также вышли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Перед началом забегов с напутственным словом выступил паралимпийский чемпион, политический и спортивный деятель, депутат Государственной думы РФ, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Он пожелал всем удачи и легкого прохождения дистанций.

Первыми к финишу в своих возрастных группах пришли Михаил Баранов (500 м, 5-6 лет), Полина Колядина (500 м, 5-6 лет), Ашот Симонян (1 км, 7-9 лет), Алиса Бородина (1 км, 7-9 лет), Сергей Тишкин (1 км, до 18 лет, ОВЗ), Кира Богданова (1 км, до 18 лет, ОВЗ), Вера Игамбердиева (1 км, старше 18 лет, ОВЗ), Павел Рысев (1 км, старше 18 лет, ОВЗ ), Татьяна Дмитриева (1000 м, ПОДА), Илья Малеев (1000 м, ПОДА), Егор Звягинцев (4 км, до 20 лет), Мария Мельникова (4 км, старше 20 лет), Юрий Лагун (4 км, старше 20 лет), Юлия Тырышкина (8 км, до 20 лет), Илья Платика (8 км, до 20 лет), Наталья Львова (8 км, старше 20 лет) и Александр Лебедев (12 км, старше 20 лет).

Протоколы соревнования будут опубликованы позже на сайте https://russiarunning.com/event/kn2023

Пробежали по «Анивскому кольцу»

Региональное физкультурное мероприятие по легкоатлетическому кроссу «Анивское кольцо» прошло в Сахалинской области.

Традиционные состязания провели уже в 22 раз. Участвовали 148 спортсменов в возрасте 18 лет и старше. Они преодолевали одну из трёх дистанций на выбор: 10 км, полумарафон 21,1 или марафонские 42,2 километра.

Трасса для участников дистанций 21,1 и 42,2 км пролегала по маршруту «городская площадь г. Анива – с. Благовещенское – о\з «Артек» — пост ГИБДД с. Петропавловское – с. Воскресенское – городская площадь г. Анива» (1 круг 21,1 км). Атлеты, выступающие на отрезке 10 км, бежали от села Петропавловского до городской площади в Аниве.

На дистанции 10 км победителями стали Ольга Жижикина и Иван Молородов.

21-летний Иван Деревцов стал лидером на отрезке 21,1 км в возрастной группе «мужчины, 18-24 года».

— Впервые участвую не только в «Анивском кольце», но и вообще в легкоатлетических забегах на такие дистанции. Сам я занимаюсь лыжными гонками и в этом году решил впервые проверить себя. В целом своим результатом доволен. Ставил цель выбежать из часа 20 минут и смог её добиться. Единственное – чувствовалась загруженность, до этого три дня участвовал в лыжных соревнованиях, — поделился эмоциями Иван.

На этой же дистанции победителями в своих категориях стали Вероника Сенина, Марина Солодова, Наталья Львова, Яков Леманов, Юрий Лагун, Олег Колмогоров и Сергей Дерюгин.

Одной из победительниц на максимальной дистанции стала Елена Железняк.

— В «Анивском кольце» участвую давно. Раньше бегала 21,1 км, а последние четыре года выступаю на марафонской дистанции. В этот раз немного сменили трассу, но на её прохождении это никак не сказалось. Организация была на отличном уровне, по трассе сопровождал транспорт ГИБДД, везде стояли ограничительные знаки, ждали несколько питательных пунктов – всё замечательно, — рассказала Елена.

Также 42,2 км быстрее всех в своих возрастных категориях преодолели Светлана Ветрова, Дмитрий Карпец и Роман Казанцев.

Схватки на ковре

В Южно-Сахалинске состоялся традиционный турнир по спортивной борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера России Николая Петровича Карпенко. Почтить память титулованного специалиста приехали юноши и девушки в возрасте до 18 лет из Еврейской автономной, Амурской, Московской, Новосибирской, Сахалинской областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев.

Николай Петрович Карпенко является культовой личностью в истории сахалинского спорта. Он не только стоял у истоков женской борьбы в островном регионе, но и подготовил из сахалинских спортсменок победителей и призеров чемпионатов мира и Европы. Среди его воспитанников были два заслуженных мастера спорта, четыре мастера спорта международного класса, свыше десяти мастеров спорта.

Одна из его самых знаменитых воспитанниц – заслуженный мастер спорта Анна Шамова (неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе среди женщин, двукратная чемпионка мира и Европы по вольной борьбе среди молодежи, двукратная чемпионка мира по борьбе на поясах).

Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира, победительница, бронзовый и двукратный серебряный призер чемпионаты Европы, бронзовый и двукратный серебряный призер Кубков мира, тренер кадетской женской сборной команды России Светлана Мартыненко пожелала спортсменам не останавливаться на достигнутом по пути к высоким достижениям.

На ковер выходили свыше 100 участников. 23 из них имеют разряд кандидата в мастера спорта. Это уже опытные борцы, имеющие множество регалий. Поэтому многочисленным зрителям было интересно наблюдать за острым соперничеством.

— В состязаниях девушек во всех весовых категориях победили представительницы островного региона, — рассказал тренер островной сборной Виталий Симановский.

Своих тренеров, родителей, друзей и болельщиков порадовали Альбина Батталова (весовая категория до 43 кг, тренер Хамзат Хамидов), Вероника Криворучко (до 46 кг, тренер Владимир Курденков), Елизавета Шестакова (до 49 кг, тренеры Вячеслав Нефедов, Хиен Хак Син), Полина Минасова (до 53 кг, тренер Виталий Симановский), Диана Солдатова (до 57 кг, тренеры Григорий Гоков и Казбек Моргоев), Вера Ильина (до 61 кг, тренер Владимир Парохин), Полина Барсукова (до 73 кг, тренер Хамзат Хамидов).

У юношей отличились Махмадрахим Одилов (до 42 кг, тренер Насимджон Ганиев), Даниил Соломатин (до 48 кг, тренер Насимджон Ганиев), Ярослав Мордвинов (до 51 кг, тренер Сергей Романов), Руслан Маклаков (до 55 кг, тренер Насимджон Ганиев), Мурад Арипов (до 60 кг, тренер Насимджон Ганиев), Максим Евдокимов (до 65 кг, тренер Насимджон Ганиев), Гасан Рамазанов (до 71 кг, тренер Насимджон Ганиев), Ираклий Усоян (до 80 кг, тренер Артур Григорьев), Нуржигит Яхияев (до 92 кг, тренер Насимджон Ганиев), Вадим Кокорин (до 110 кг, тренер Владимир Парохин).

Ираклий Усоян представлял Новосибирскую область, а все остальные победители – из островного региона.

Победить помог Пилот

В Петропавловске-Камчатском прошли соревнования III этапа Кубка России по бесснежным дисциплинам ездового спорта.

На лыжной базе «Лесная» состязались спортсмены из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского, Мильковского, Быстринского районов, а также Магадана, Вологды и Сахалинской области.

Они определили медалистов в дисциплинах «кросс 1 собака», «велосипед 1 собака», «скутер 1 собака», «скутер 2 собаки». На старт вышли мужчины, женщины, юниоры и юниорки 15-17 лет, юноши и девушки 12-14 лет.

В дисциплине «кросс 1 собака» победила Анастасия Вандешева из Сахалинской области (спортивная школа Анивы). Победу вместе с ней разделяет собака Пилот (тренер собаки Андрей Лукин).

«Сахалин» и «Коломна» не сумели открыть счет

17 сентября ФК «Сахалин» провел матч девятого тура первенства России среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3). Соперником островитян была «Коломна». Игра прошла на стадионе «Труд» Коломны.

«Коломна» замыкает турнирную таблицу, но по игре не является аутсайдером. В ее составе есть квалифицированные по уровню второй лиги исполнители.

Вот и в игре с «Сахалином» коломенские футболисты ничем не напоминали беспросветного аутсайдера. Особенно заметно это было в первом тайме, когда они создали ряд шикарных моментов для взятия ворот.

Однако в заключительной стадии атаки им не хватало точности. Да и голкипер «Сахалина» Андрей Сорокин поймал кураж, совершив несколько ярких сэйвов.

Во втором тайме игра была более ровной. Открыть счет могли как одни, так и другие. Но все же закономерным исходом матча стала нулевая ничья.

— Результат закономерен. В первом тайме было непросто. У «Коломны» было несколько моментов. Во втором тайме нам пришлось делать перестановки. Игру выровняли, могли забить, но не получилось. Просматривали «Коломну». Команда заявила шесть футболистов, очень усилилась. Хорошие, квалифицированные игроки. Мы готовились очень серьезно, настраивались. Но не получилось забить. В целом, ребятами доволен. Хотелось бы уже вернуться на остров, домой. Мы только одну игру провели в Южно-Сахалинске, — сказал наставник «Сахалина» Юрий Дроздов.