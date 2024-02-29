Подзарядились и воодушевились. Всемирный день некоммерческих организаций отметили в Южно-Сахалинске

Участие в праздничном мероприятии, которое прошло в Доме культуры «Родина», принял мэр областной столицы Сергей Надсадин.

Концертный зал объединил большое число инициативных и неравнодушных людей. Сегодня в Южно-Сахалинске ведут свою деятельность более семисот некоммерческих организаций. Общие праздники для них – это возможность встретиться, обменяться опытом, наметить планы на будущее, которые в том числе связаны с реализацией общественно значимых проектов на территории городского округа. С приветственным словом к гостям праздничного мероприятия обратился мэр Сергей Надсадин.

– Некоммерческие организации реализуют проекты в сферах образования, спорта, культуры, поддержки людей с ограниченными возможностями, благоустройства территорий, укрепления межнационального диалога, патриотического воспитания, помощи животным. Вы готовы обсуждать вопросы экономического и социального развития, осуществлять общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных организаций, вносить свои предложения. Для нас очень важна ваша активность, – сказал Сергей Надсадин. – Сегодня администрация Южно-Сахалинска реализует ряд механизмов поддержки, которые помогают вам претворять в жизнь свои идеи. Мы и дальше готовы обсуждать возможности сотрудничества и поддерживать социально значимые инициативы.

За содействие администрации Южно-Сахалинска благодарственными письмами были награждены директор по финансовой деятельности регионального отделения общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Ксения Кислицына, председатель совета местной национально-культурной автономии татар Южно-Сахалинска Василя Хузина и руководитель регионального «Комитета семей воинов Отечества» Екатерина Шарафиева.

– Бывают моменты, когда нужно подзарядиться и воодушевиться. Поэтому такие объединяющие мероприятия очень важны. Мы встречаемся и обмениваемся новыми идеями. Видим, что нас, некоммерческих организаций, всё больше и больше. Это здорово мотивирует на продолжение нашей работы, – рассказала руководитель общественной организации «Семейная азбука» Гульнур Минькова.

По традиции праздничную программу вечера украсили выступления творческих коллективов Южно-Сахалинска.