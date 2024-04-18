Четверг, 18 апреля, 2024
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Погрелись – и хватит! Что с погодой на выходные?

Фото с сайта bgbug.ru.

Апрель показывает себя во всей красе, с чудачествами, капризами и сюрпризами.

На днях в Южно-Сахалинске температура воздуха зашкаливала за плюс 20 градусов, теперь же не поднимается выше плюс 6-ти. Что происходит с погодой и каков прогноз на предстоящие выходные?

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили, что потепление, длившееся несколько дней подряд, закончилось. Оно было связано с поступлением теплого атмосферного фронта с юго-западного направления. Если бы тепло продержалось до конца месяца, область завершила бы апрель с существенным превышением среднемноголетних норм. Но этого не случилось, в оставшиеся дни за счёт похолодания регион вернётся в естественные климатические рамки.

Чего можно ожидать на предстоящих выходных? Дождей от небольших до умеренных. Ветра северо-восточного и северного направлений. Стабильной прохлады. На юге Сахалина ночью температура будет держаться в пределах 0 – плюс 5 градусов, днём плюс 3 – 8 градусов. На севере ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днём плюс 2 – 7 градусов.

В понедельник 22 апреля существенных изменений погоды не предвидится, а во вторник ветер сменит направление и немного потеплеет.

Семён РЕЧКИН.

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