Позаботимся о городе. В Южно-Сахалинске стартует месячник чистоты

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин объявил апрель месяцем чистоты. В городе стартует комплекс мероприятий, традиционно проводимых каждую весну.

– Весна вступает в свои права, погода радует солнцем и заряжает на активность. Мы все устали от зимы, она была аномально снежной. И сейчас самое время привести город в порядок. Месяц будет насыщенным, мы посвятим его заботе о Южно-Сахалинске: вместе очистим улицы от снега и мусора, приберёмся во дворах и скверах, которые так любим. Давайте реальными делами покажем своё отношение к нашему общему дому, любимому Южному, – отметил Сергей Надсадин.

Чистые пятницы стартуют 5 апреля. Присоединиться к уборке города можно будет 12, 19, 26 апреля, а также 3 мая.

20 апреля состоится общегородской субботник, 27 апреля – общероссийский. Участие каждого жителя поможет быстро привести Южно-Сахалинск в порядок после зимы, чтобы на майских праздниках город был красивым. В массовой уборке всегда участвуют работники органов власти, подведомственных учреждений, управляющих компаний, волонтёры, жители.

Традиционный цикл мероприятий по санитарной очистке территорий города после зимнего сезона проводится ежегодно. Жители и коллективы организаций всех форм собственности приглашаются на «чистые» пятницы до конца апреля.

Дорожные службы усилили работу по уборке улиц и тротуаров. Спецтехника и рабочие собирают песок, который использовался в качестве противогололёдного реагента, а также грязь и мусор. Уборка ведётся практически круглосуточно.

Вся дополнительная информация о субботниках будет размещаться на официальном сайте мэрии и в социальных сетях.

Мероприятия по санитарному содержанию города – одно из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина как куратора партийного проекта «Единой России» «Зелёная экономика». Они находятся на контроле губернатора Валерия Лимаренко.