Человек-планета. Новость от «Советского Сахалина»: космонавт Павел Беляев освобождал Южный Сахалин от японских милитаристов

Родившемуся на Вологодчине лётчику-космонавту Павлу Беляеву суждено было прожить всего 44 года. Но в них сконцентрировалось столько событий!

В 1943-м, когда Павлу исполнилось восемнадцать, он стал курсантом Ейского лётного училища. Победный май он встретил в стенах училища. Но на долю младшего лейтенанта Беляева всё же выпала война, но только с императорской Японией.

20-летний лётчик с 9 августа по 3 сентября 1945-го в составе 3-й авиационной эскадрильи 19-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота участвовал в боевых действиях. В группе из девяти самолётов прикрывал бомбардировщики Пе-2 от японских истребителей. Он успешно работал на победу. Доказательство тому – медали «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Про хладнокровие Павла Беляева ходили легенды. Однажды во время перелёта с аэродрома «Пушистый» острова Сахалин на материк у самолёта Беляева забарахлил двигатель, вероятно, из-за нехватки топлива. Оно по какой-то причине практически перестало поступать в двигатель. Посадка на воду была невозможна.

Беляев дёрнул рукоятку альвеерного насоса, и мотор сразу заработал увереннее. Тогда лётчик одной рукой стал качать топливо, а другой – управлять самолётом, что никакими инструкциями не предусмотрено.

Рука немела. Беляев продолжал лететь. Когда он совершил посадку, рука повисла плетью. То, что сделал Беляев, казалось нереальным, но он справился. Сберёг машину и остался в живых.

После капитуляции Японии молодой офицер почти десять лет служил в авиации ВМФ СССР на Тихом океане. Освоил десятки типов самолётов, налетал более 500 часов и в 34 года окончил военно-воздушную краснознамённую академию.

Умение Павла Беляева ликвидировать экстремальные ситуации в воздухе послужило одним из поводов для зачисления его в первый отряд космонавтов. Это же умение сослужило добрую службу экипажу космического корабля «Восход-2», с которого Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос.

Тогда при возвращении на Землю отказала система автоматического управления кораблём, и командир Павел Беляев произвёл посадку в ручном режиме, чего никто до него не делал…

В дальнейшем к его государственным наградам прибавились ордена Красного Знамени и Ленина, а также медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Уникальную память оставил о себе этот человек, полковник, заслуженный мастер спорта СССР. Соотечественники увековечили память о нём в названии улиц и площадей, кратера вулкана на Луне. А в Солнечной системе есть даже малая планета с именем Павла Беляева.

Екатерина ДЕЙНЕКО.