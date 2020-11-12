Путешествие в Миф нивхов Сахалинские художники подвели итоги творческой поездки по местам проживания коренных народов Севера

В областном художественном музее открыта выставка «Путешествие в Миф нивхов. Итоги». На ней представлены около 50 работ заслуженного художника РФ Дю Мен Су, членов Союза художников РФ Дё Сон Ена и Сергея Новоселова. Это портреты, пейзажи, сюжетные композиции, посвященные коренным малочисленным народам севера Сахалина.

Первым этапом проекта «Путешествие в Миф нивхов» стало посещение художниками Поронайского района. Дю Мен Су и Дё Сон Ен побывали на острове Южный, встречались с представителями малых народов.

В Ногликском районе мастера открыли передвижную выставку в краеведческом музее, провели мастер-класс по акварели, встретились с писателем Владимиром Санги. На побережье залива Чайво побывали на празднике оленеводов «Курей».

В Охинском краеведческом музее проведена персональная выставка Дю Мен Су. Автор рассказал нивхам о своем творчестве. Сергей Новоселов провел мастер-класс «Акварель». Были многочисленные встречи в Некрасовке, в центре «Кыхкых» («Лебедь»).

Итоги творческой поездки художники представили на выставке в Южно-Сахалинске.

Дю Мен Су написал много портретов из серии «Нимфы Севера», работы из серий «Поронайск», «Ноглики», «Север прекрасен».

У Дё Сон Ена прекрасны портреты Владимира Санги, Вадима Левкуна и других известных людей.

Есть портреты и у Сергея Новоселова – «Оленевод из с. Вал», «Девушка нивха из Некрасовки», «Рыбаки села Некрасовка». Художник отразил в своих работах реку Тымь, озера близ Некрасовки и Охи, создал серию «Зимние игры нивхских мальчиков».

Проект «Путешествие в Миф нивхов» состоялся при поддержке областного министерства культуры и архивного дела и консорциума «Сахалин-1».

Людмила БЕРКОВИЧ.