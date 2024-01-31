Расчистка занесённых улиц областного центра после метели двигается вопреки температуре и несознательным автомобилистам

Прошедший в Южно-Сахалинске циклон стал в какой-то мере рекордным – такого количества осадков давно не выпадало. Перед этим было ещё два циклона послабее. Борьба со снежными заносами стала настоящим испытанием для горожан, местных властей и коммунальных служб. О том, как скоро ликвидируют последствия стихии, рассказали на недавнем брифинге мэр областной столицы Сергей Надсадин и руководители мэрии.

Фактор потепления

По словам градоначальника, полностью расчистить дороги Южно-Сахалинск планируется к 3 февраля. Дворы и проезды к домам – на следующий день, 4 февраля. С понедельника, 5 февраля, уже можно будет возобновить очное обучение в школах. Техника и люди работают быстро, но надо понимать, что одномоментно убрать снег со всей территории невозможно.

Поэтому с самого начала циклона определились приоритеты – сначала нужно расчистить и поддерживать в проезжем состоянии магистральные направления и внутриквартальные проезды, чтобы в случае необходимости могли проехать оперативные службы.

В проезжем состоянии с первых часов поддерживались главные улицы, что было непросто из-за практически нулевой видимости. Но это позволило пустить автобусы-шаттлы в аэропорт. Вместе с экстренными службами наладили снабжение продуктами нескольких магазинов в планировочных районах и пригородах.

Обеспечили проезд и проход к детским садам. Затем стали пробивать дорогу к контейнерным площадкам для мусора. Когда стихия пошла на убыль, расширили проезжую часть для нескольких маршрутов общественного транспорта и взялись за тротуары. Темпы вывоза снега в начале недели притормозило повышение температуры – это связано с особенностями работы полигонов, на которые его свозят.

– Снег на них не просто сваливают, его разравнивают и промораживают. Свезённые с города осадки представляют собой замёрзший слоёный пирог из снега и льда, – пояснил вице-мэр Алексей Римша. – В первые дни циклона, когда было холодно, всё быстро промораживалось, самосвалам оставалось просто выгрузиться. Разгрузка занимала от силы полчаса. А вот 29-30 января когда наступило потепление, больше времени стало уходить на проморозку.

И возле полигонов транспорт простаивал по три часа. С понижением температуры темпы вывоза снова стали возрастать.

Рекорд частного сектора

Не так быстро, как намечали, шла расчистка планировочных районов и частного сектора. Люди жаловались, что во многих местах просто не было проезда, и пройти к расчищенным дорогам можно было с большим трудом.

Эти территории остаются в центре внимания городских властей. С середины недели там начали расширение зауженных из-за сугробов улиц. По словам вице-мэра Алексея Римши, это не значит, что они в один момент будут почищены от забора и до забора. Первостепенная задача – обеспечить проезд по ним экстренных служб. Предстоит выполнить огромный объём работ.

– Снега там очень много. По нашим подсчётам, в частном секторе накопилось примерно 1,7 млн куб. метров, – пояснил вице-мэр. – Для сравнения – такой объём снега вывозится обычно со всего города. А сейчас это только частный сектор.

Параллельно техника освобождает тротуары и некоторые скверы, которые являются транзитными. Один из таких – сквер таможенников, его очистили в числе первых. А вот скверы авиаторов и Солнечная поляна оставляют на потом, поскольку люди не используют их как транзитный путь.

– Я хочу поблагодарить земляков за понимание того, что мы делаем нужную и непростую работу, – сказал Сергей Надсадин. – Мы в свою очередь не оставим без внимания ни одного обращения. Мы правильно реагируем на замечания и исправляем недочёты. Хочу сказать спасибо работникам общественного транспорта, которые вышли на службу как только циклон стал стихать. Огромная благодарность за профессионализм, патриотизм и правильную мотивацию коллективам муниципального завода имени Федотова и подрядных организаций, которые работают на ликвидации последствий циклона. Все эти компании с нами более 10 лет. Уборка улиц, особенно после такой стихии, не такое простое дело, как может показаться со стороны. Тут есть свои особенности, нужны специалисты, умеющие работать на современной технике и пр. Поэтому нам проще преодолеть трудности, которые неизбежно возникают. И у нас не возникает необходимости оправдываться.

Взаимное понимание

С какими же трудностями приходится сталкиваться и что мешает быстрой расчистке территорий кроме большого объёма снега и повышенной температуры? Один из фактов говорит сам за себя – в ночь на 30 января на прочищенное дорожное полотно улицы Вокзальной кто-то скинул снег с одной из прилегающих территорий, полностью заблокировав проезд. Как объяснили коммунальники, быстро вскрыть этот завал было невозможно. Надо было найти погрузчик, а в городе такая техника на вес золота.

Тормозом, и довольно существенным, стали брошенные на проезжей части автомобили.

Они создали существенные преграды и для техники, которая разгребает сугробы, и для самосвалов, которые вывозят снег. Из-за этого процесс, особенно в центральной части города, в течение дня сильно затрудняется, констатировал Алексей Римша. Время от погрузки снега на самосвал и его возвращения обратно занимает иногда часа 4 – потому что приходится обходить созданные искусственным образом препятствия. Поэтому принято решение совместно с ГИБДД начать эвакуацию такого автотранспорта на штрафстоянки.

Основание – автомашины стоят под запрещающими знаками, или же, что бывает намного чаще, перегораживают проезд и создают помехи для уборки снега.

Хотя с самого начала метели мэрия обращалась к горожанам с просьбой не оставлять свой транспорт на дорогах, а ставить его на перехватывающих парковках. А на время расчистки пользоваться общественным транспортом.

Большое количество наметённых сугробов заставляет многих задуматься – а не подтопит ли город свезённый на полигоны снег месяца через три? Может быть, стоит приобрести снегоплавилную установку, чтобы избежать подобных ситуаций?

– Однозначно подтопления произойти не может, – побяснил Алексей Римша. – Намороженный на полигонах снег это ледяная масса, она тает не быстро и не в один момент. Некоторый куски остаются аж до ноября. Сейчас снег свозят на южный, северный полигоны и на территорию золоотвала.

Этих площадей хватит, чтобы разместить всю снежную массу. Что касается снегоплавильной установки, затраты на неё себя не оправдают.Судите сами. Стоимость одной установки импортного производства – 1 миллиард рублей. Это не просто приспособление для превращения снега в воду, это целая система плавления и очистки. Она «переваривает» 10 тысяч и более кубов снега в сутки. Есть мобильные установки меньшего объёма, в Москве например, они принимают три самосвала за час. А у нас за минуту на полигон заезжает шесть и более машин. кроме того, плавление на таких установках происходит быстро, требуется постоянный сброс воды, которая должна уходить в систему канализационных коллекторов. В больших городах это возможно, а у нас объём коллекторов не такой большой и дополнительного стока со снегоплавильного агрегата не выдержит. Поэтому пока такую задачу мы не ставим.

Горожане справедливо сетуют, что не всегда выдерживаются графики расчистки улиц, которые мэрия регулярно выкладывает в соцсети. В каждом случае надо разбираться, но необходимо в то же время быть реалистами – люди и техника работают на пределе возможностей, механизмы иногда ломаются. Если по таким причинам улица не пробита, за неё берутся в первую очередь на следующий день. Понято, что из-за возникших неудобств все взвинчены. Но в таких ситуациях не обойтись без взаимного понимания, подчеркнул вице-мэр.

Евгений АВЕРИН.