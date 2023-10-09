Региональные власти контролируют, как восстанавливать связь на Курилах

Подводный волоконно-оптический кабель между Итурупом и Кунаширом оказался поврежденным. Это привело к ограничению предоставления услуг связи на этих островах.

Областные власти незамедлительно взяли на особый контроль все вопросы, связанные со скорейшей ликвидацией последствий аварии, сообщает пресс-служба регионального правительства. Совместно с операторами связи проведено экстренное совещание, на котором выработали необходимые решения для задействования альтернативных каналов предоставления коммуникационных услуг курильчанам на период восстановления подводной линии.

В частности, операторы связи должны в максимально сжатые сроки организовать спутниковые каналы, чтобы восстановить оказание услуг голосовой связи в полном объеме. В первую очередь будет восстанавливаться доступ в сеть Интернет для социально значимых объектов — больниц, школ и т. д.

Отметим, в настоящее время на Кунашире и Шикотане есть проводная телефонная связь. На Кунашире обеспечена возможность вызова экстренных служб по номеру 112 для абонентов всех операторов связи. Также на острове действует мобильная голосовая связь оператора ООО «Т2 Мобайл» (торговая марка Теле2).

Пока полностью отсутствуют на Кунашире и Шикотане доступ в Интернет – как фиксированный, так и мобильный, голосовая связь у операторов ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком». На островах невозможно осуществить телефонные междугородние и международные вызовы с проводных телефонов. Ликвидация последствий аварии продолжается.